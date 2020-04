Technici z univerzity v Liberci vylepšili svůj NÁVOD NA ROUŠKY

Česko by už brzy mohlo být z poloviny soběstačné ve výrobě takzvaných nanovlákenných kapsičkových roušek, které vyvinuli vědci z Technické univerzity v Liberci. Vysoce účinnou ochrannou pomůcku si můžete doma připravit už teď.

Do masové výroby filtrů se zapojilo hned několik firem, další jsou stále potřeba. Od pondělka budou schopné produkovat denně půl milionu nanofiltrů a ty by měly být přes e-shop dostupné i veřejnosti.

Petr Strnad z Liberce svoji firmu na výrobu gumových těsnění přebudoval na obří střižnu základů roušek. Nemohl se dívat na mozoly na rukou švadlen, které si k němu chodily pro materiál. To, co by švadleny stříhaly celé dva dny, jediný stroj umí nařezat za pouhých osm minut.

Materiál si berou lidé, kteří z něj šijí takzvané kapsičkové roušky. Do nich se vkládají nanovlákenné filtry, které vymysleli vědci z Technické univerzity v Liberci. 150 tisíc jich denně vyrábějí dvě firmy. Teď se univerzitě ozval velký výrobce ze Znojemska.

"Prioritní zájem je, aby se už tenhle filtr končeně dostal k lidem, aby přestali chodit v těch bavlněných rouškách. Třicetigramová zachytí minimálně 81%. Kdyby někdo chtěl být extra chráněný, může použít šedesátigramovou a pak by byl chráněn z 97%," popisuje majitel firmy Obrokov Dušan Zvěřina, jehož společnost má vyrábět 350 tisíc filtrů denně.

Bavlněná rouška má pro představu záchyt jen 10%. Kapsičkové odpovídají třídě FFP1 až FFP2. "Majitel se rozhodl celou výrobu převést na filtrační materiály pro Českou republiku. Cena za metr čtvereční se bude pohybovat v desítkách korun," říká vedoucí katedry chemie liberecké univerzity Josef Šedlbauer.

Pokud chcete být na masovou produkci nanofiltrů nachystaní, můžete si roušku připravit doma podle návodu, který univerzita zveřejnila. Zároveň vydala i pravidla pro jejich údržbu.

Výroba roušky

Potřebujete:

- bavlněné plátno

- nůžky

- šicí stroj (jehla a nit)

- šňůrka (tkanička, provázek, případně i gumička, ale pozor na možnost jejího zničení při vyvařování)

- případně ohebný drátek

- zavírací špendlík

Z bavlněného materiálu (o doporučené gramáži maximálně 120g/m2) vystřihněte obdélník o velikosti 44 až 46 centimetrů x 27 až 28 centimetrů. Kratší strany obdélníku založte 2,5 centimetry a prošijte dva centimetry od okraje rovným stehem. Přeložte obdélník v polovině, prošitými okraji na sebe, lícem navrch.

Kratší strany založte dva centimetry a prošijte v okraji klikatým (cik-cak) stehem, tak aby po obou kratších stranách roušky vznikly tunýlky na protažení tkaničky. Dále je možné všít drátek délky 14 cm, jehož okraje ohněte do tvaru očka pro zamezení poranění.

Do vzniklé kapsy roušky vložte na její dno drátek a prošijte cca půl centimetru od okraje rovným stehem, ale pouze mezi cik-cak švy tak, aby nedošlo k prošití tunýlků. Poté postupně jedním a druhým tunýlkem protáhněte tkaničku dlouhou zhruba 130 až 150 centimetrů pomocí zavíracího špendlíku.

Rouška je v této fázi připravená na vložení nanofiltru. Nejprve přeložte papír o velikosti A4 a odstřihněte ho z jedné kratší strany zhruba o jeden centimetr. Nanofiltr do papíru vložte tak, aby na delší straně mírně, zhruba o jeden centimetr, vystupoval. Papír s filtrem poté vlože do roušky. Přidržte přesahující nanofiltr a vytáhněte ven z roušky pouze papír.

Roušku si přes obličej uvažte tak, že uzel bude nahoře. Rukou si vytvarujte drát tak, aby vám obepínal nos.

Údržba roušky



Použitou roušku z obličeje sundejte tak, abyste ji drželi pouze za tkaničku. Celou i s nanofiltrem ji zhruba na 15 minut nechte vyvařit ve vařící vodě.

Po usušení vyjměte filtr a vyhoďte ho. Roušku vyžehlete z obou stran a vložte do ní další nanofiltr. Některé filtry však vyvařit nelze - v takovém případě ho před vyvařením z roušky vyjměte, vložte do mikrotenového sáčku a spolu s ním ho vyhoďte.

