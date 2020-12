Putin může znova kandidovat na prezidenta. Rusko změní ústavu

V březnu tohoto roku Putin podepsal novelu ústavy, která mu zajišťuje, že prezidentem může zůstat až do roku 2036. Do této doby podle staré verze ústavy platilo, že prezidentskou funkci v Rusku je možné zastávat dvě po sobě následující funkční období, což by znamenalo, že Putin by v roce 2024 skončil.

V nové ústavě je toto omezení zachováno, ale protože jde o novelu ústavy, Putinovi se jeho poslední dvě funkční období anulují a nebudou se počítat, uvedly tvnoviny.sk.

Putin podepsal i zákon, který posiluje záruku imunity bývalých prezidentů. Nový zákon stanoví, že bývalého prezidenta nelze dovést k administrativní nebo trestní odpovědnosti. Nelze jej zadržet, zatknout, prohledat ho ani vyslechnout.

68letý Vladimir Putin, jenž dříve sloužil jako agent tajné služby KGB, je u moci již přes 20 let. Je tak nejdéle sloužícím panovníkem ze všech ruských či sovětských lídrů od dob Josifa Stalina. Poprvé se stal prezidentem v roce 2000.

