Roušky většině lidí hlavně škodí, tvrdí odborníci. "Vdechujeme spaliny!"

Povinné používání roušek vyvolává různé reakce – a to i ze strany některých lékařů. Podle kritiků jsou roušky na veřejnosti spíš kontraproduktivní a populace by se měla promořit. Tomuto názoru nahrává i to, že jen malý počet nakažených končí aktuálně v nemocnicích. Podle ministra Vojtěcha bude jediným účinným řešením vakcína. Nikdo ale neví, kdy bude k dispozici.

Na začátku epidemie byly roušky silnou zbraní Čechů v boji proti koronaviru. Lidé je šili doma ve velkém, vykupovali kvůli nim galanterie a následně je rozváželi potřebným. Během týdne si na ně zvykla většina lidí. Teď ale jejich používání na veřejnosti někteří lékaři odmítají.

„Rouška ve veřejném prostoru zvyšuje vulnerabilitu národa tím, že vdechujeme do těch roušek spalné produkty svého těla a nemůžeme se imunizovat s okolím, samozřejmě rouška patří do oblastí, pakliže je chřipková epidemie, do špitálů. Zvyšuje okamžitou náchylnost i do budoucna k normálním chorobám, virovým i bakteriovým, myslím, že to je chyba,“ myslí si lékař pracující ve Švýcarsku Václav Jordán. „Nošení roušek nijak zvlášť nenapomáhá tomu, aby se ta epidemiologická situace zklidňovala, to je vhodné v případech, kdy jste v kontaktu s těmi ohroženými skupinami, to znamená se seniory nebo s těmi, kteří jsou obézní, mají cukrovku a podobně, rozhodně plošné nošení roušek podle mého názoru žádný smysluplný význam v současné době nemá,“ vysvětluje Jordán.

Z řad lékařů se navíc znovu ozývají hlasy, že se společnost musí promořit. „Ta promořenost musí nastat, v naší zemi, kde je dostatek prostředků k tomu, abychom se postarali o naše pacienty není nutné tu křivku nijak zvlášť tlumit, je třeba ochránit ty ohrožené obyvatele, to znamená starší lidi a pacienty s cukrovkou a kardiovaskulárně nemocné,“ říká plicní specialista Jiří Votruba.

Podle ministra zdravotnictví je ale potřeba dělat preventivní opatření právě proto, aby se zabránilo zásahu zranitelných skupin. „Což je ten náš hlavní úkol, ale nemůžeme si myslet, že virus teď zastavíme, že se přestane šířit, to prostě možné není, takže jediná možnost skutečně je vakcína jakožto ideální prevence,“ plánuje ministr Vojtěch.

Vakcínu vyvíjí řada týmů po celém světě včetně České republiky. Nejdál jsou možná Rusové, kde se prý už několik stovek vysoce postavených úředníků zúčastnilo jejího uzavřeného testování. Univerzita v Oxfordu oznámila tento týden, že vyvinula účinnou vakcínu proti covidu-19.

„Je předpoklad, že ta vakcína by mohla být registrována podle jejich vyjádření do konce roku, což by samozřejmě bylo skvělé, kdyby se to takto podařilo, protože pak by mohla být tím pádem už aplikována od příštího roku,“ věří Vojtěch. Podle lékařů by mělo být do tří let promořeno asi 90% populace. Koronavirus prý poměrně málo mutuje, tudíž se dá předpokládat, že by imunita Čechů vůči nemoci mohla narůstat.