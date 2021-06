Rozloučení s Libuší Šafránkovou se blíží. Byli jsme v kostele, kde se koná

Už v pátek se veřejnost, blízcí, kolegové i přátelé v kostele sv. Anežky České na pražském Spořilově rozloučí s oblíbenou herečkou Libuší Šafránkovou. Přímo do svatostánku, kde pieta a mše proběhnou, se ve středu vypravil štáb TN LIVE. Ten zároveň zjišťoval k rozloučení bližší informace.

Kamera TN LIVE ukázala jak okolí kostela, který obepíná park, tak například i schody vedoucí ke svatostánku. Ty byly ještě před pár dny ve velmi špatném stavu a dělníci je museli alespoň provizorně opravit, aby se tam mohlo konat důstojné rozloučení s herečkou, kterou si nejen čeští diváci pamatují jako Popelku ze stejnojmenné pohádky.

Zároveň štáb nahlédl i do interiéru svatostánku, kde bude v pátek rozloučení s Libuší Šafránkovou nejprve pro zájemce z řad veřejnosti, později pak i pro pozůstalé, přátele i kolegy.

"Kostel bude v pátek otevřený od 10 do 14 hodin, aby sem lidé mohli vstoupit. Pak ve dvě začnou přípravy na bohoslužbu, která odstartuje ve čtyři odpoledne. Na tu budou moci přijít jen pozvaní, venku budou velké obrazovky, pro lidi by tak mělo být místa dost," přiblížil páteční program kněz Petr Regalát Beneš. Uvedl, že na hladký průběh piety budou dohlížet i policisté.

Beneš zmínil, že farnost má k dispozici i profesionální hudebníky. "Domlouváme už i varhaníka, zřejmě bude sbor s malým orchestrem," zmínil kněz. Oblíbená herečka do kostela chodila velmi často, i on se tu s ní potkával.

"Bylo to její srdeční místo a nejen kostel. Chodila sem pravidelně až do doby, kdy onemocněla. V neděli míváme bohoslužbu pro rodiče s dětmi a ona sem s vnoučaty pravidelně chodívala," popsal kněz. Vždycky prý bývala přátelská, zároveň si ale hlídala soukromí. "My jsme ji ani nechtěli vytěžovat," nechal se slyšet Beneš.

Domnívá se, že akci srovnatelnou s posledním rozloučením s populární představitelkou Popelky kostel na pražském sídlišti ještě nezažil. "Má svou jedinečnost, je to vůbec první kostel zasvěcený svaté Anežce České na světě, byl postavený v třicátých letech (minulého století) za krize, tak složité organizování jsme tu ale ještě neměli," myslí si duchovní.

