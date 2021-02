Škola na Bruntálsku začne testovat žáky. Ředitel testy pořídil sám

Zatímco politici se stále dohadují, jak testovat děti, aby se mohly vrátit do škol, ředitel základní školy v Branticích ve Slezsku to vyřešil po svém. Došla mu trpělivost a testy pro školu pořídil sám v Rakousku. Tento týden si škola vše úspěšně vyzkoušela. A od pondělí bude děti testovat pravidelně.

Amálka je už několik měsíců na distanční výuce. Těší se na spolužáky i paní učitelku. Hned ráno si udělala test. "Strčila jsem si to do nosu a vůbec to nebolelo," uvedla žákyně Amálka.

Hned při vstupu se žáci prokážou negativním testem, který musí být podepsaný od rodičů. Učitelka ho zkontroluje a školák ho vyhodí do koše, pak následuje měření teploty a dezinfekce rukou.

"Naším cílem je, aby to testování bylo v rodině v soukromí, aby nedocházelo k tomu, že deset dětí kontroluje výsledky průběhu toho testu a v případě že by to někomu vyšlo pozitivně, tak to dítě by propadlo v pláč," vysvětlil ředitel školy Adam Šimůnek.

"Tyto aktivity podporujeme a zapadají také do schématu, které se řešilo s ministerstvem zdravotnictví," informoval mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.

Cena jedné testovací sady vyjde na 3 500 korun a vydrží žákovi až do začátku letních prázdnin. Testování probíhá dobrovolně, a to každé pondělí. Pokud by při testech doma chtěl někdo podvádět, měla by podle ředitele školy do budoucna zakročit hygiena a rodič by neunikl pokutě.

"Je to pouze o důslednosti nás všech, zda budou fungovat. Dokonce jsme přišli s takzvanou preventivní absencí, kdy někomu v rodině není dobře, tak dítě si nechá preventivně jeden až dva dny doma," dodal Šimůnek. Podobně jako v Branticích má v plánu začít testovat žáky okolo 250 škol.