ŽIVĚ: Petr Arenberger nastoupil do funkce ministra. Sputniku se nebrání

Ministerstvo zdravotnictví se ve středu dočkalo velké změny. Ráno byl z funkce odvolán dosavadní šéf resortu Jan Blatný (za ANO) a ještě před polednem prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce Petra Arenbergera.

Hned po jmenování zamířil Arenberger spolu s premiérem Andrejem Babišem (ANO) na ministerstvo zdravotnictví, kde ho předseda vlády uvedl do úřadu.

Premiér Babiš řekl, že odvolání Blatného nebylo politickým rozhodnutím a bývalý ministr pracoval dobře. "Důvod není ten, že bych nebyl spokojen s jeho prací, byl to pracovitý ministr. Rozcházíme se v názoru, jak by rezort měl fungovat. Zdůrazňoval jsem, že důležitý je taky marketing, důležitá je komunikace a PR," řekl Babiš.

Popřel také spekulace, že by důvodem Blatného konce byla ruská vakcína Sputnik. "Budeme čekat až o něm rozhodne EMA," dodal Babiš. Novému ministrovi popřál premiér hodně úspěchů.

Anketa Souhlasíte s koncem ministra Blatného? Ano 18 22 hlasů Ne 82 98 hlasů Hlasovalo 120 lidí.

Jednou z priorit nového ministra je očkování. "Budeme se snažit registrované vakcíny dostávat do Česka v co největším množství a budeme přemýšlet o dalších možnostech, abychom mohli očkovat až 140 tisíc lidí," řekl Arenberger o svých plánech na resortu.

Ke Sputniku řekl, že přednost mají již registrované vakcíny. "Je to komfortnější pro stát, jsou to vakcíny garantované Evropskou unií. Na druhou stranu, když bude příležitost například pro klinické zkoušení, tak se o to určitě budeme zabývat. Je to ale předčasné," řekl ministr.

Lidé by se podle nového ministra měli více testovat. "Chci apelovat na všechny, aby když zjistí, že mají příznaky covidu, aby neleželi doma pod peřinou, ale co nejdříve si zašli na antigenní test," řekl Arenberger.

Petr Arenberger byl dosud ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na rozdíl od Blatného nemá tak negativní vztah k ruské vakcíně Sputnik. Právě to je podle opozice důvodem pro výměnu ministrů.

Blatný totiž ruské vakcíně odmítal udělit výjimku, aby se mohla používat k očkování ještě před schválením Evropskou lékovou agenturou (EMA). Arenberger tak striktní není.

"Způsob odvolání ministra Blatného ukazuje, v jakém rozkladu se současná vláda nachází. K ministru Blatnému jsem měl řadu výhrad, pokud jsou ale důvodem jeho odvolání jeho výhrady k vakcinaci Sputnikem V, je to skandální," napsal předseda ODS Petr Fiala.

Souhlasí i Markéta Pekarová Adamová (TOP 09): "Pan Blatný dobře věděl, kdo je premiérem. Přesto do takové vlády vstoupil. Není však odvolán za své přešlapy. Je odvolán, protože nechtěl hrát loutkové proruské představení inscenované Hradem. Nový ministr zdravotnictví už o Sputniku otevřeně mluví, a o to jde na prvním místě."