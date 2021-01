"Smutný čas." Kolegové a kamarádi vzpomínají na Ladislava Štaidla

Zpráva o úmrtí všestranného hudebníka Ladislava Štaidla, který byl před smrtí hospitalizovaný, zarmoutila fanoušky i známé osobnosti, které textaře, skladatele a kapelníka znaly osobně, často desítky let. Jak na něj vzpomínají?

"Já jsem věděl, že je Láďa v nemocnici s covidem, ale věřil jsem, že to zdolá, psal jsem mu, ať se uzdraví. Nedělá mi to dobře, protože jsem teď taky po závažné nemoci," řekl pro TV Nova Dalibor Janda, jemuž Štaidl napsal třeba hit Oheň, voda, vítr.

Vzpomíná na něj také jako na učitele, ale i kamaráda, s nímž byl v pravidelném kontaktu. "Vzalo mě to, mrzí mě to, bohužel život je takový. S tím nic neuděláme. Nebýt Ládi Štaidla, tak by Karel Gott byl poloviční," má jasno zpěvák s charakteristicky chraplavým hlasem.

Poslechněte si celou vzpomínku Dalibora Jandy:

Obrovský smutek cítí i saxofonista Felix Slováček, který se se Štaidlem rovněž znal desítky let. "Zasáhlo mě to strašně. člověku se sevře hrdlo a má slzy v očích. A uvědomí si, že ztratil kamaráda, se kterým jsme byli na pupeční šňůře řekněme padesát let," vypráví Slováček pohnutým hlasem.

Myslí si, že z toho, co pro něj Štaidl s Karlem Gottem udělali, žije dodnes. Prý ani nejde krátce říct, co všechno spolu se Štaidlem zažili. Zavzpomínal i na nákup oblečení v Düsseldorfu, kde se prý kromě něj do gala hodila tehdy celá kapela. Celý rozhovor s Felixem Slováčkem najdete pod titulkem článku.

"Některé zprávy se přijímají velmi těžce. Upřímnou soustrast především rodině a Vám, Láďo... však Vy víte. Děkuji!" napsala na facebooku zdrcená Jitka Zelenková a přidala společnou fotku. Na dotaz TV Nova se nechala slyšet, že nic dalšího dodávat nechce.

Společnou fotografií doprovodila na instagramu vzpomínku na Štaidla i bývalá první dáma Dagmar Havlová. "Smutný čas, když odcházejí lidé, kteří naší kultuře něco přinesli. R.I.P. Pohlazení Arthurkovi a celé rodině upřímnou soustrast," povzdychla si herečka.

Na smutnou zprávu reagovala také vdova po Karlu Gottovi Ivana, s jejímž mužem se Štaidl znal už od 60. let. Od té doby spolu také oba spolupracovali a Štaidl Mistrovi napsal například hity Kávu si osladím nebo Dám dělovou ránu.

"Vyjadřuji hluboký zármutek nad nečekaným odchodem Ladislava Štaidla. Projevuji upřímnou soustrast pozůstalé rodině, jeho dětem, především Arturovi. Je mi nesmírně líto, že Láďa takto náhle odešel. S mým zesnulým manželem ho pojilo čtvrt století přátelství a spolupráce. Věřím, že tam nahoře spolu opět navážou na svůj poslední dialog," svěřila se Gottová.