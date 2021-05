Snažší cestování s covid pasy? Realita nakonec možná bude úplně jiná

Covidové pasy by mohly v budoucnu platit i pro cestování mimo země Evropské unie, například do Spojených států. Sedmadvacítka o tom jedná se Světovou zdravotnickou organizací. Pasy začnou v Evropské unii platit od července a mají umožnit snadnější cestování v době pandemie. I přes jejich plošné zavedení si ale každý ze států Unie bude dál moci o pravidlech pro vstup do země rozhodovat sám.

Předložit doklad o očkování nebo prodělání nemoci či negativní test, naskenovat a vzhůru na dovolenou. Takovou vidinu mají miliony lidí v celé Evropě. "Věříme, že jde o velmi velkou výhodu. Certifikát vám umožní normálnější život nejen ve vaší zemi, ale také v celé Evropské unii," nechal se slyšet eurokomisař Thierry Breton.

Jenže je tu malý háček. Certifikát stoprocentní zárukou volného pohybu nebude. V krajních případech, třeba při šíření nové mutace, můžou jednotlivé členské státy po očkovaných turistech žádat aktuální negativní test nebo karanténu. Nové podmínky musí oznámit dva dny předem.

"Já si myslím, že by byl daleko lepší jednotný postup, ale chápu, že členské státy chtěly s ohledem na tu zkušenost, kterou za poslední rok máme, mít v případě, že by se ta situace opravdu vymkla kontrole, možnost samy přidat nějaká omezení," vyjádřila se místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová (ANO).

Někteří europoslanci nejednotný postup členských států ohledně covid pasů kritizují. "Každá výjimka, kterou zavedou národní vlády, v tom systému bude vytvářet chaos a bohužel národní vlády ukázaly už dříve v průběhu pandemie, že občas ty hranice zavřou a ten chaos do toho vnáší," říká europoslanec Marcel Kolaja (Piráti).

"Já si myslim, že je potřeba, aby se ty covid pasy vyzkoušely a třeba po dvou, třech měsících se udělala revize. Myslím, že to bude po tom létě a členské státy budou mít snahu ten postup sjednotit," uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Covidové certifikáty budou od léta platit na území Evropské unie, v budoucnu by ale mohly lidem sloužit i k vycestování za hranice EU.

"Vedeme teď rozhovory se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která by certifikát mohla schválit. My jsme první kontinent, který něco takového vůbec má, takže kdyby ho WHO schválila, mohli bychom ho navrhnout i dalším zemím," tvrdí Breton.

Evropská unie chce do poloviny července naočkovat 70 % obyvatel.