Spojené státy obviňují Čínu, že tají data o prvních nakažených covidem

Mise vyslaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) do prvotního ohniska pandemie skončila s rozporuplnými výsledky. Zatímco Spojené státy si stěžují, že členové týmu nedostali všechny potřebné informace, Peking obviňuje Washington z toho, že vystoupil z WHO a neohlížel se na zbytek světa.

Čína odmítá Světové zdravotnické organizaci poskytnout data o 174 lidech. Mělo by přitom jít o vůbec první nakažené na světě. Peking namísto informací o případech z prosince 2019 poskytl západním vědcům jen obecné shrnutí pandemie.

"Trvali jsme na tom a o data opakovaně žádali. Proč se to nestalo, to nemohu komentovat. Jestli za tím byla politika, nebo doba, nebo jestli to bylo obtížné… Ale jestli tam jsou nějaké jiné důvody, proč ta data nejsou k dispozici, nevím. Člověk může jen spekulovat," popsal australský mikrobiolog a člen týmu WHO Dominic Dwyer.

Brit John Watson, další člen expertního týmu, práci celé skupiny hájí a Čína podle něj na začátek poskytla solidní množství dat. S tím ale nesouhlasí Spojené státy. Třeba poradce prezidenta Bidena požaduje "nezávislá data bez úprav z čínské strany". A ozývají se i další hlasy.

"Mají spoustu dat. Chceme vidět údaje o podezřelých vzorcích z října a listopadu, abychom zjistili, jestli se virus nešířil už dřív. Je třeba pokusit se dostat do počátečního ohniska. A údaje o tom Číňané určitě mají," tvrdí bývalý komisař Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Scott Gottlieb.

Čínská ambasáda ve Washingtonu v reakci na podobná tvrzení zaútočila na Spojené státy. Američané prý podkopávají pověst Světové zdravotnické organizace tím, že nejdřív z ní vystoupí, pak se do ní vrátí, dělají, jako by se vůbec nic nestalo, a navíc ukazují prstem na ostatní členy organizace.

Čína se dlouhodobě snaží vyhnout obvinění, že zpočátku nový typ koronaviru na svém území tajila, a způsobila tím rozšíření nákazy do celého světa. Peking tvrdí, že virus byl do země zavlečený z ciziny, například z mořských plodů. WHO tuto teorii zatím nevyloučila.