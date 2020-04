Starosta Prahy 6 Kolář v ohrožení! Do Česka údajně míří ruští agenti

O záležitosti informoval týdeník Respekt, který uvedl, že do Prahy měl údajně dorazit ruský občan, jehož cílem má být právě Ondřej Kolář. Starosta Prahy 6 byl už přitom dříve terčem výhrůžek smrtí kvůli odstranění sochy maršála Koněva. Dokonce musel být pod bezpečnostní ochranou.

Bezpečnostní složky podle Respektu varovaly rovněž pražského primátora Hřiba a starosta Řeporyjí Novotného. Kolář se nechce k opatřením vyjadřovat. Podle týdeníku do Česka přicestoval ruský občan, který představuje pro starostu reálné riziko. Aktivováni byli údajně i ruští agenti.

Celá situace vygradovala v okamžiku, kdy vedení Prahy 6 nechalo sochu rozebrat a odvézt. Zástupci úřadu ruského města Gurjevsk v Kaliningradu Prahu 6 dokonce oficiální cestou o sochu Koněva požádalo. Měli ji v úmyslu koupit. Poté, co vedení "šestky" odmítlo, oznámilo Rusko den před Velikonocemi trestní stíhání českých politiků za odstranění sochy. Česká republika stíhání označila za nepřípustné.

Zákon, který v očích Ruska z Koláře a jeho kolegů udělal kriminálníka, podepsal sám ruský prezident Vladimir Putin. Odsouzení se starosta Prahy 6 dočkal také od šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. "Počínání toho pražského úřadu je těžké nazvat jinak než cynickým a pobuřujícím. Doufáme, že česká strana si uvědomí rizika dalšího vyostřování této situace," prohlásil.

Kolář původně v české vládě valné zastání neměl. Příliš ráznou reakci nevnímala jako správný krok a do sporů s ruskou stranou se pouštět nechtěla. Nakonec přece jen vydalo české ministerstvo zahraničí reakci: "MZV ČR striktně odmítá zásahy státních orgánů Ruské federace do vnitřních záležitostí České republiky. Pokud budou orgány Ruské federace pokračovat svými konfrontačními prohlášeními a úkony v tomto duchu, bude to signál, že ztratily zájem o rozvoj vzájemně výhodných vztahů mezi našimi zeměmi."

"Místní samospráva v České republice je nedílnou součástí ústavního zřízení našeho státu. Stíhání jejích demokraticky zvolených představitelů cizím státem za plnění jejich mandátu je z pohledu ČR nepřípustné. Příslušná ruská legislativa, navíc uplatňována retroaktivně, nebude ve vztahu k ČR nijak vymahatelná," prohlásilo ministerstvo.

Ačkoli se Česko za Ondřeje Koláře nakonec postavilo, vyhráno zřejmě ještě nemá. Rusko totiž může do záležitosti zapojit Interpol, jehož prostřednictvím může žádat o Kolářovo zadržení v kterékoli zemi světa. Mohl by tak být zatčen, kdykoli opustí Českou republiku. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu má k dispozici vojenskou rozvědku GRU, která si rozhodně nebere servítky. Jedním z jejích činů je například pokus o otravu dvojitého agenta Sergeje Skripala, který přeběhl k Britům.

Rusko v návaznosti na odstranění Koněvovy sochy navrhlo přejmenování stanice moskevského metra Pražská na Maršála Koněva. Tento počin měl být odvetou za rozhodnutí vedení Prahy 6. Vnučka maršála Koněva Jelena s rodinou si podle informací Deníku N přeje odvést sochu do domovského Ruska. Po jejím odstranění z náměstí Interbrigády navrhovala přesunutí sochy sovětského hrdiny na jiné vhodné místo, například Olšanské hřbitovy.