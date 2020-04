Stát kličkuje, tvrdí právníci. Řekli, jak to bude s náhradou škody a žalobami

V souvislosti se zrušením opatření ministerstva zdravotnictví soudem nejen právníci upozorňují na to, že se stát v podstatě chtěl vyhnout odpovědnosti za náhradu škod. Přestože aktuální vývoj nahrál do karet podnikatelům, s náhradou škod to přesto vypadá bledě. Žalobu navíc mohou podle právníků podat až za půl roku.

Jedním z opatření ministerstva zdravotnictví, které Městský soud v Praze označil za nelegální a zrušil ho, je i nařízení o omezení maloobchodního prodeje. Jak upozorňují právníci, původně toto opatření přijala vláda na základě krizového zákona. Tento zákon upravuje i náhradu škody.

Později však toto opatření vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o veřejném zdraví, který se o náhradě škod nezmiňuje. "Spekuluje se, že důvodem takovéto změny může být zájem státu vyvázat se z odpovědnosti výslovně dané krizovým zákonem, zatímco zákon o ochraně veřejného zdraví otázky náhrady škod nijak neupravuje," uvedl na konci března, kdy ke změně došlo, ředitel odboru legislativy Hospodářské komory ČR Ladislav Minčič.

Za kličkování to označil i advokát Tomáš Sokol. "Ty diskuze o náhradách škod a ušlého zisku se vedou po celou dobu," řekl pro TN.cz. Vláda teď podle něj může toto opatření znovu nařídit na základě krizového zákona - tímto krokem ale uzná chybu a dá potenciálním žalobcům silnější mandát. "Situace se pro ně výrazně zlepšila," tvrdí Sokol.

Podat žalobu však aktuálně ještě není možné. Pokud má podnikatel pocit, že mu stát dluží peníze za vzniklou škodu či ušlý zisk, může podle Sokola poslat žádost na ministerstvo financí, které vyhodnotí, v jakém rozsahu může být škoda uhrazena, jestli vůbec. Na vyhodnocení má šest měsíců, teprve poté může poškozený člověk podat žalobu.

Advokát Pavel Kolesár doporučuje se obrátit s žádostí o náhradu škody spíše na ministerstvo zdravotnictví, na jehož bedrech v posledních týdnech leželo omezení maloobchodu. Příliš na tom však podle něj nezáleží, protože ve chvíli, kdy ministerstvo odmítne škodu uhradit, žaloba se pak podává na celou Českou republiku.

A přestože se podle něj rozhodnutím soudu zlepšila situace pro potenciální žalobce, příliš velkou šanci jim nedává. "Pochybuju, že stát bude hradit ušlý zisk a všechny další škody spojené s opatřeními. To by musel zvednout daně o 100 % a možná ani to by nestačilo," řekl Kolesár.

Všechno podle něj záleží na tom, jestli se ukáže, že škoda vznikla důvodně a zda se vedle ní bude uhrazovat i ušlý zisk. "Nepochybně se bude hradit věcná škoda. Například pokud stát od firmy využil ochranné pomůcky nebo chemikálie, tak jí to proplatí," uvedl. Na ušlý zisk ale zřejmě mohou podnikatelé zapomenout.

