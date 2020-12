V Česku letos výrazně poklesla kriminalita. Od ledna do konce listopadu se stalo téměř o 30 tisíc trestných činů méně než za stejné období loňského roku. Méně se loupilo, kradlo, podvádělo či obchodovalo s drogami. Podle policistů je to hlavně důsledek epidemie. Co se ale téměř nezměnilo, je počet vražd.