Covid-19 a sucho: Květák dražší o 70 procent! Lidé šetří a bojí se o práci

Kromě koronakrize je další velkou ranou pro českou ekonomiku i sucho. To dopadá především na zemědělce, ovšem promítne se i do peněženek všech Čechů. Situace kolem viru má také vliv na chování lidí. Ti se bojí ztráty práce a chtějí šetřit.

Sucho a koronavirus jsou podle ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy dva faktory se zásadním dopadem na ekonomiku, každý se ale projevuje trochu jinak.



“Koronavirus stěžuje dopravu zboží, konkrétně ovoce ze zemí typu Itálie a Španělsko. I květák, který někde stojí až 100 korun, meziročně zdražil až o 70 procent, dovážíme z těchto zemích,“ řekl. Problémy jsou také způsobené nedostatkem sezónních pracovníků v zemědělství, kteří přijíždí z ciziny a kvůli omezením na hranicích jim bylo toto znemožněno.



Přispívá také k oslabování koruny, což opět prodražuje ovoce a zeleninu. Například u meruněk či jablek se projevuje také sucho, které ničí úrodu. “Pokud sucho přetrvá, tak u zeleniny, brambor či obilovin hrozí zdražování. To se může také projevit u pekárenských výrobků, ale i piva, pokud by byla špatná úroda chmele,“ doplnil Kovanda.



Sucho může mít podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) Zdeňka Juračky vliv na růst cen živočišných produktů. “Bude nedostatek krmiva, prodraží se chov dobytka a prasat,“ prohlásil. Podle Juračky ale zatím nejsou zásadní problémy v zásobování, obrat v maloobchodu je víceméně beze změny, snad dokonce s drobným nárůstem.

Nedostatek srážek pro zemědělce neznamená jen nižší výnosy, často je nepříznivé podmínky zaženou k tomu, že začnou s pěstováním jiných, odolnějších plodin. “Řada zemědělců přechází na ozimé plodiny, jako jsou pšenice či řepka. Ty dokážou využít podzimní a zimní vláhy, to jarní sucho je až zas tolik neovlivní,“ vysvětlil tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal.



Na zemědělství se ale podepsal i koronavirus. Objevilo se několik provozů, kde nákaza vypukla, a ty měly vážné problémy s chodem. Naštěstí se podle Doležela jednalo jen o jednotky případů. Větší problém byl nedostatek sezónních zaměstnanců ze zahraničí. Ti jsou jednak levnější, jednak mají zkušenosti a jsou zvyklí na tvrdou práci.



Na mnohé zemědělce také dopadla klesající cena mléka. “Jakmile nejde na odbyt mléčný tuk, tak jde cena mléka dolů. Předtím byla cena blízko devíti korun, což je dobrá cena, která by odpovídala nákladům, dnes jsme na osmi, 8,1 korunách na litr,“ srovnal Doležal. Na každém litru mléka tak zemědělec prodělává asi jednu korunu.



Snížila se také poptávka po hovězím, které šlo většinou do restaurací, a po vepřovém, které si lidé naopak před koronakrizí nakoupili do zásoby.



Koronakrize se promítla do chování a vnímání lidí. Mnohé se vrací do normálu, jinde jsou ale Češi velmi opatrní. “Jen 45 procent dotázaných řeklo, že bude chodit do restaurací. Zůstávají relativně velké ekonomické obavy, 22 procent lidí se bojí ztráty práce. Mnohým zaměstnancům byla redukována mzda, velká část těchto lidí říká, že bude šetřit,“ vyložil sociolog Daniel Prokop.

Šetřit hodlá asi 30 procent dotázaných, v ohrožených skupinách je to ale i přes polovinu lidí. Podobné problémy jsou ale i jinde ve světe. “V některých státech, hlavně asijských, klesla spotřeba dlouhodobě až o 10 procent,“ sdělil Prokop.



Dobrou zprávou je, že důvěra Čechů v tuzemskou ekonomiku v květnu přestala padat. Pořád je ale nízká. “Příslušný statistický ukazatel dokonce v květnu meziměsíčně mírně stoupl, z 74,8 na 75,1 bodu, přičemž hodnota 100 bodů odpovídá dlouhodobé průměrné důvěře v ekonomiku za celé období let 2003 až 2019,“ uvedl Kovanda. Naopak vnímání situace podnikateli se dále propadlo na svoje nové historické dno.





