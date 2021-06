Summit prezidentů. V Ženevě se setkají Joe Biden a Vladimir Putin

Ve švýcarské Ženevě se ve středu setkají americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Odpoledne se tak uskuteční ostře sledovaný summit, na kterém by hlavy států měly řešit vztahy mezi Amerikou a Ruskem. Od 11 hodin přineseme k summitu mimořádné vysílání na TN LIVE.

Prezidenti USA a Ruska se ve středu setkají v honosné vile La Grange z osmnáctého století, která má výhled na Ženevské jezero. Přilehlý park kolem vily je uzavřen už od minulého úterý, prostor střeží policisté a armáda.

"Kolem parku, ve kterém se nachází vila La Grange, je natažený dva kilometry dlouhý plot s ostnatým drátem a ve městě operuje více než tisícovka policistů a vojáků. Na místě jsou i ruské a americké bezpečnostní složky, které se na schůzku připravují už několik týdnů," popsala v úterý atmosféru v Ženevě reportérka TV Nova Kateřina Vodvářková.



Mezi klíčové otázky, které budou prezidenti na summitu probírat, patří nedávné kybernetické útoky vůči americkým firmám, ze kterých Spojené státy již delší dobu obviňují Rusko. Na stole by měla být i situace u ukrajinských hranic, ale také věznění ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného.

Podobně jako na předešlých summitech, které Joe Biden absolvoval v rámci své evropské cesty, by měli prezidenti také otevřít otázku ohledně boje proti klimatickým změnám. Hlavy států neopomenou ani otázku jaderných sil. Zahraniční média ale nepředpokládají, že by summit měl přinést nějaké zásadní výsledky a rozhodnutí.



Po schůzce by každý z prezidentů měl vystoupit sám na své tiskové konferenci. Informace zveřejnil před několika dny The New York Times. Hlavy států si v minulosti stihly vyměnit několik narážek. Rusko v nedávné době zařadilo Spojené státy spolu s Českou republikou na seznam nepřátelských zemí a prezident Biden v minulosti označil Vladimira Putina za zabijáka.

Dění okolo summitu prezidentů můžete sledovat ve středu živě tomto článku.

Ve středu usedne společně k jednomu stolu Joe Biden a Vladimir Putin. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: