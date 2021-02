Nejhorší mrazy za devět let v Česku! Platí výstraha, omezte pobyt venku

Na Česko udeřily extrémně nízké teploty. Sníh a mráz ma na svědomí takzvaná bestie z východu, na naše území totiž doputoval arktický vzduch. Na stanici Rolava naměřili v noci na středu -27 stupňů Celsia. Podle odbornice na počasí Dagmar Honsové to nejhorší ale teprve přijde. Čeká nás nejchladnější období za devět let. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu, platí do odvolání pro většinu země. Někteří lidé by měli omezit pobyt venku, hrozí prochladnutí nebo omrzliny.