U Prahy se bude vyrábět vakcína proti Covid-19! Otestují ji také na Češích

Od října by se vakcína založená na povrchovém S-proteinu koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému, měla vyrábět v testovacím provozu.

Ve středočeském výrobním závodě se bude produkovat jedna z klíčových složek vakcíny. Ta druhá bude ze Švédska.

"Bylo nám potvrzeno, že americká globální firma Novavax bude vyrábět v celém světě dvě miliardy dávek vakcíny a z toho v České republice jednu miliardu,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Nejpozději v lednu by pak měli produkovat vakcínu i s certifikátem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. "Požádají SÚKL, aby mohli udělat klinické testy asi pro 300 našich spoluobčanů,“ přiblížil Babiš.

Jak bude testování vakcíny na Češích vypadat, popisuje epidemiolog Roman Prymula:

Kolik za to dostanou, určí americká firma Novavax. První část fáze klinického testování proběhla v Austrálii a bylo do ní zařazeno 131 lidí ve věku od 18 do 59 let.

Vláda už dříve prostřednictvím Evropské unie objednala vakcínu proti koronaviru pro více než tři a půl milionu lidí. Je možné, že stát v budoucnu nakoupí i vakcíny, které se budou vyrábět právě v Bohumili. "Já myslím, že bude dobré, když si objednáme tu vakcínu ze dvou zdrojů,“ dodal Babiš.

"Pokud nějaká ze společností bude úspěšná a dovede výzkum vakcíny do finální fáze, tak jsme připraveni ji pro naše občany zajistit,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V první fázi očkování by měla přijít řada nejdříve na zdravotníky, starší lidi a lidi s více nemocemi. Očkování proti koronaviru by mělo být dobrovolné a zcela zdarma.

