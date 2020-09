Učitelé a žáci se vesměs shodnou: Roušky ve škole překážejí, kazí výuku

Se školním zvoněním oznamujícím první vyučovací hodinu se spustil velký test trpělivosti jak dětí, tak učitelů. "Je v tom hrozné vedro a blbě se s tím dýchá," tvrdí jedna žákyně. "Mám tendenci si tu roušku sundavat. Myslím si, že by měli školy zavřít úplně, než mít roušky takhle při vyučování. Je to zbytečný," doplnil její spolužák.

"Je to strašné, protože nevidíte na ústa dětem. Žáci jsou nepříjemní, nefunguje to. Dítě se začne ošívat, nesoustředí se, výuka je tím zasažena," sdělil televizi Nova ředitel ZŠ Pod Žvahovem Jan Horkel.

"Hlášené počty onemocnění, trendy nemocnosti, kdy v Praze dochází k nárůstu o několik procent - to vše nás vedlo k tomuto opatření," vysvětluje ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Podobný názor jako žáci druhých stupňů mají i vysokoškoláci. "Vůbec si nedokážu představit, že mám od osmi do čtyř na sobě roušku," svěřila se televizi Nova studentka Vysoké školy ekonomické. "Je to v pohodě, mně to nevadí vůbec," kontruje jiná studentka.

Hygienici kvůli vysokému počtu případů v Praze rozhodli, že se vysoké školy v pondělí v hlavním městě uzavřou. Školské odbory jdou ještě dál - žádají, aby se v regionech s nejvyšším rizikem nákazy zavřely všechny školy. Podle odborářů nejsou děti při výuce v rouškách dostatečně soustředěné.

