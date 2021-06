Unie definitivně schválila covid pasy, fungovat mají do měsíce

Evropský parlament schválil unijní dohodu o tzv. covidových pasech, které mají sedmadvacítku vrátit do normálního života. Získání certifikátu má být kompletně zdarma a systém by měl začít fungovat 1. července. Vyslovit se pro to ale musejí i národní parlamenty, česká Poslanecká sněmovna o tom po odkladech bude jednat ve středu odpoledne.