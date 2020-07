V Bruselu skončil summit evropských lídrů, Babiš popsal podrobnosti

Podle premiéra Andreje Babiše se podařilo se snížit objem centrálně řízených programů. Velkým tématem byla také regulace plastů a celkové snižování jejich množství v oběhu.

Čerpání z evropských fondů bude flexibilnější – nebude podmíněno stanovením národního cíle klimatické neutrality. Komise to podle premiéra chtěla, ale nakonec akceptovala celoevropský cíl.

Splácení půjček z nového evropského zdroje se odkládá. Namísto původního termínu 1. ledna 2026 začne až od roku 2027. Velká debata se rozhořela ohledně fondu pro obnovu. Nakonec skončila kompromisem.

Návrh předsedy Evropské rady Charlese Michela byl pro Babiše přijatelný. Premiér po celou dobu zůstal v kontaktu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO).

Pro Česko je podle Babiše nejzásadnější koheze. "My potřebujeme v rámci alokace fondu obnovy, to je těch 8,7 miliardy euro, připravit plán restrukturalizace," řekl premiér.

"Plán investic je v rozsahu 8 miliard. Už předtím, než přišel vir, jsme měli velmi dobré výsledky. Nejnižší nezaměstnanost. Jsem přesvědčený, že tento trend bude pokračovat," řekl Babiš s tím, že nyní si Česko může dovolit se "trochu zadlužit".

Zároveň ale říká, že Česká republika aktuálně nikomu nedluží a nebude ani ručit za granty a půjčky ostatních zemí EU. "Znamená to jen, že si Česko může vzít výhodně půjčku, pokud bude chtít," řekl Babiš s tím, že vše, co dělá, dělá pro budoucí vládu.

Nejtěžší podle premiéra byla noc na úterý, kdy bojoval o navýšení koheze o 25 %, což se dle jeho slov podařilo. Nyní je potřeba rozpracovat plán toho, kam evropské peníze konkrétně půjdou.

Čtyři noci a čtyři dny. Druhý nejdelší summit v historii Evropské unie je u konce. Týkal se fondu obnovy ekonomik členských států a unijním rozpočtu na příští sedmileté období.

"Kolegové vtipkovali, jestli překonáme nejdelší summit v historii, který se konal v Nice v roce 2000 a trval 92 hodin, chybělo nám dvacet minut do tohoto rekordu,“ komentoval summit premiér Andrej Babiš.

"Česká republika dopadla velice dobře, nám se tu podařilo vyjednat dodatečný finanční zdroj ve výši 230 miliard ,“ dodal Babiš.

"Dosáhli jsme dohody o balíčku obnovy a Evropském rozpočtu. Je to dobrá dohoda, je to silná dohoda a v první řadě, je to ta správná dohoda pro Evropu,“ vyjádřil se francouzský prezident Emmanuel Macron.

Politici schválili evropský rozpočet na dalších sedm let ve výši více než 26 bilionu korun. Navíc odsouhlasili fond o objemu 19 bilionů korun na obnovu ekonomik členských států po pandemii. 10 bilionů korun vyhradili na granty a 9 bilionů na půjčky. Podmínky čerpání ale zatím nejsou jasné.

Mimořádně dlouhý summit provázely neshody mezi takzvanými šetrnými státy, Švédskem, Dánskem, Rakouskem a Nizozemskem a zeměmi, které pandemie zasáhla nejvíce. Nejhůře postižené Španělsko a Itálie žádaly co největší objem grantů v záchranném balíčku. Lídři nakonec dosáhli kompromisu.

Na reportáž TV Nova o závěru summitu se podívejte zde: