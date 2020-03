V Česku má zaměstnance v karanténě už třetina firem. Brzdí to byznys

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyjednává s vládou, jak může stát pomoci firmám a jejich zaměstnancům, kterých se týkají opatření proti šíření koronaviru Covid-19. Bleskový průzkum Svazu průmyslu odhalil, že dopady pociťuje více než třetina oslovených firem, a to ještě před uzavřením škol a zákazem hromadných společenských akcí. To může být pro některé firmy až likvidační.

V karanténě má jednoho nebo více zaměstnanců třetina z 347 firem, které na otázku odpověděly. Problém s dodávkami součástek, komponentů nebo surovin a s tím související růst jejich cen už pociťuje nebo očekává 37,5 % z dotázaných společností. Druhou nejčastěji zmiňovanou komplikací jsou problémy s dopravou a logistikou, kterou uvedlo 36,4 % firem.

"V praxi to znamená, že firmy sice mají zakázky, ale mohou mít problém s jejich výrobou a dodáním. Je to jeden z případů, kdy by firmám stát mohl pomoci. Výhledově ale firmám hrozí i výpadek v zakázkách. V průzkumu uvedlo 35 procent firem, že už se kvůli koronaviru potýká nebo bude potýkat s rušením objednávek a poklesem poptávky,“ uvádí Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. Pětina podniků uvedla, že v souvislosti s koronavirem se mohou dostat do problémů s cash flow.

Podniky jsou zatím opatrné s vyčíslením finančních dopadů opatření proti šíření koronaviru. Řada firem zvládá karanténní opatření řešit tím, že postižení zaměstnanci, u nichž je to možné, pracují z domova. Nejčastěji firmy v průzkumu vyčíslily dopady v řádu desítek nebo nižších stovek tisíc korun.

Nová opatření ale mohou očekávané ztráty ještě zvýšit. "Klíčovým nákladem v případě zavření škol je výrazně zvýšené absentérství rodičů, kteří musí zůstávat s dětmi doma nebo alespoň omezit své pracovní nasazení právě proto, aby se mohli dětem věnovat a suplovat alespoň částečně roli učitelů. Čtyřtýdenní uzavření škol v ČR připraví českou ekonomiku zejména z důvodu absentérství rodičů v základním scénáři zhruba o deset miliard korun, veřejnou kasu pak o zhruba 3,6 až čtyři miliardy korun," vyčíslil Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.

Co vše bude stát za miliardovými ztrátami, napoví reportáž: