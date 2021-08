Začala sklizeň chmelu. Pěstitelé mají pro milovníky piva dobrou zprávu

V Česku v pátek začala sklizeň chmelu a štáb televize Nova byl u toho. Letošní chmel bude podle pěstitelů stát za to. Kvůli pravidelným dešťům očekávají, že bude nejlepší za posledních několik let a milovníci piva se tak mají na co těšit. O česání i retro atmosféru se na chmelnicích starají studenti.

Zhruba třítýdenní maratón sklízení chmele se v pátek rozběhl naplno. Musí se sklidit z téměř pěti tisíc hektarů včas. Na chmelnicích se proto pracuje od rána do večera.

Brigádníci se sjeli ze všech koutů republiky. Jak sami říkají, práce na chmelu má své kouzlo. "Jezdíme sem od střední školy, tak už nám to zůstalo. Je to práce za každého počasí," svěřil se jeden z brigádníků.

"Když se letos do těch chmelnic podívám, tak je to radost, že se to povedlo. První rozbory kvality říkají to samé. České pivo potvrdí to renomé nejlepšího piva na světě," řekl majitel chmelnice Aleš Mašanský.

"Letošní pivo bude vynikající protože chmel roste letos ve výborných podmínkách. Musí to tedy ještě vydržet a pak se chmelaři můžou těšit na dobře nachmelené pivo," vysvětlil předseda Svazu pěstitelů chmele Luboš Hejda.