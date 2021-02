V ČR už můžou být další mutace, říkají experti. Kterých se obávají nejvíc?

"Uvědomme si, že velká část pozitivních vzorků v ČR v současnosti vykazuje britskou mutaci, v průměru je to kolem čtyřiceti procent, kdy jsou ale velké rozdíly mezi jednotlivými kraji. Pro tuto mutaci je typické, že je schopná překonat doposud nastavená opatření. K přenesení stačí daleko menší nedodržování," varoval po pondělním jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Pakliže je tady teď 40 procent (britské varianty), tak je do 14 dnů převládající. Ale to, jestli jí je 40, to nikdo neví. Klidně už jí může být 60 procent," uvedl na dotaz TN.cz biolog Jaroslav Flegr. Podivil se nad tím, že Blatný vůbec podíl britské mutace uvedl, podle Flegra byl doteď zákaz toto uvádět. Jak velký podíl britské mutace v celkovém počtu nakažených je, podle něj zásadně ovlivní, jak rychle v Česku tato mutace úplně převládne.

I když rozbory zatím v Česku neodhalily jinou variantu koronaviru než tu britskou (například tzv. jihoafrickou nebo brazilskou), Flegr si myslí, že už k nám tyto kmeny rovněž pronikly. "Já si myslím, že tady jsou, ale spíš desítky případů. Aspoň tedy doufám v to, že toho není víc. Ale víme, jak rychle přišla ze světa ta původní forma, stačila chvilinka a byla tady," připomněl.

"Tak, jak rychle se rozjížděla ta normální epidemie, tak se tady teď rozjíždějí drobné epidemie těchto mutantů," domnívá se Flegr.

On osobně se bojí především jihoafrické varianty viru. "Pokud na ni nezabírají některé vakcíny, tak by to byl velký malér, protože to bude další zdržení. Věda dokáže velmi rychle udělat vakcínu, která bude proti této mutaci imunizovat, ale její testování bude zase trvat několik měsíců," nastínil Flegr.

Epidemiolog Roman Prymula upozornil, že už nyní jsou v Česku regiony, kde je britská mutace viru dominantní. Zmínil Brno a Pardubice. Je tak podle něj pouze otázkou času, kdy tato varianta v Česku převládne.

"Může se stát, že tu už je i jihoafrická mutace, protože je v Tyrolsku, což není daleko od nás. Není vyloučeno, že se sem už dostala, potvrzeno to zatím ale nebylo," říká Prymula. Zároveň ale řekl, že podle jeho informací laboratoře v Česku hledají hlavně britskou mutaci. "Že by se cíleně ve všech vzorcích, které jdou na sekvenaci (podrobný rozbor), testovala africká mutace, si nemyslím," zmínil exministr zdravotnictví.

"O té brazilské a jihoafrické mutaci se říkalo, že jsou nebezpečné tím, že dokáží obejít imunitu jak po onemocnění, tak po očkování. Bohužel teď zachytili v lednu v Británii, že britská mutace tuto schopnost získala také. Může se stát, že tato nová britská mutace by pak byla nejnebezpečnější, protože by kromě rychlého šíření měla snahu se vyhnout dostatečné imunitní odpovědi," zamyslel se Prymula.