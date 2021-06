V hospodách nemá kdo obsluhovat. Lidé se do gastronomie nehrnou

Hospodám a barům chybí servírky a barmani. Těch výrazně ubylo během koronavirové epidemie, kdy podniky musely několikrát zavřít a řada z nich své zaměstnance ve velkém propouštěla. Řada z těch, kteří by se do oboru chtěli vrátit, si ale stěžuje, že podniky nabízejí jen brigádu nebo poloviční úvazek. Své o tom ví i 32letá servírka Barbora z Prahy.

Už před více než dvěma týdny otevřely hospody alespoň zahrádky. Od pondělí pak smí hosty usazovat i uvnitř. To prý podnikům alespoň částečně ulevilo, protože nepříznivé počasí obědům na zahrádkách příliš nepřálo. Hostů tak sice přibylo, jenže je mnohdy nemá kdo obsluhovat.

Během pandemie totiž řada lidí z gastronomie kvůli nejistotě odešla. Nejen hospodám tak chybí kvalifikovaný personál a nedaří se ho ani doplnit.

"Gastronomický segment se teď potýká s problémy návratu zaměstnanců. Ti totiž gastro vnímají jako rizikové. Bojí se případného dalšího uzavírání, kdyby přišla nějaká další vlna epidemie," potvrdila TN.cz ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová.

Jenže zhoršení epidemické situace se obává i řada podnikatelů a novým zájemkyním o práci servírek nechtějí dávat smlouvu na hlavní pracovní poměr (HPP). S tím se setkala i 32letá Barbora. Z jedné z proseckých hospod ji na podzim kvůli nucenému uzavření provozovny propustili. Práci v oboru pak hledala několik měsíců.

"Mám skoro desetiletou praxi v oboru, přesto mi v drtivé většině případů nabízeli buď poloviční úvazek nebo brigádu. A to i teď, když už hospody můžou víceméně normálně fungovat. Říkali mi, že je to normální, že mě teď nikde na smlouvu nevezmou. Do oboru se vrátit chci, ale také potřebuji nějakou jistotu," svěřila se dvaatřicetiletá servírka z Prahy



Restaurace, bary a kavárny musely poprvé zavřít loni v polovině března. Po postupném rozvolnění přišlo kvůli další vlně epidemie v říjnu i další nucené uzavření. V prosinci pak zařízení mohla otevřít v omezeném režimu. Jenže po 15 dnech musely restaurace opět zavírat a jídlo a pití se směly vydávat jen přes okénko nebo rozvážet.

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků jsou na tom vůbec nejhůř bary a noční podniky. "Oni nemohli využít zahrádky, ani výdejové okénko, takže z hlediska financí na tom jsou biti nejvíce. Z tohoto pohledu se nedivím, že mohou nabídnout třeba jenom zkrácené úvazky, protože na to prostě nemají finanční zdroje," vysvětlila ředitelka asociace Eva Svobodová.

"Je to opravdu tragická situace. Provozovatelé teď mají obrovskou obavu z toho, co bude. Finanční zdroje jsou už pryč a oni bojují s tím, jak ten provoz mají znovu rozběhnout. Kvalitní zaměstnanci už na trhu nejsou, protože ti šikovní už začali během epidemie dělat v úplně jiném odvětví, kde si vydělají za méně stresu a dřiny stejné peníze," popsal prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.