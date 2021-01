Vakcíny podle dohody, nebo nic. Evropská komise zaklekla na výrobce

Ze slíbených 80 milionů dávek vakcíny jich společnost AstraZeneca do konce března dodá Evropské unii méně než polovinu. Objem dodávek snížily i společnosti Pfizer-BioNTech nebo Moderna. V jejím případě se ale omezení týká zatím jenom Itálie.

Přípravou nových pravidel reaguje Evropská unie na nenaplnění závazků farmaceutických firem Pfizer a AstraZeneca vůči členským státům.

"Komise plánuje zavést povinnost pro farmaceutické společnosti, které mají dodávat vakcíny, a ty budou muset registrovat plány na vývoz vakcín u příslušných autorit členských zemí. Pokud nebudou exportovat na úkor svých závazků vůči Evropě, tak budou moci vyvážet, ale v opačném případě to nebude možné," vysvětlil místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

Zákaz vývozu vakcín mimo EU, který Unie zvažuje, by podle odborníků mohl mít na farmaceutické společnosti velký dopad.

"Evropská unie se dohodla na nižších cenách vakcíny než jiné státy, proto se samozřejmě výrobci vakcín snaží vyvézt své zboží mimo EU. V případě, že by jim to bylo znemožněno, tak by na to samozřejmě finančně doplatili, protože by svoje zboží museli prodat levněji," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Ve světě se stále pracuje na vývoji dalších vakcín proti koronaviru. Jednodávková vakcína od společnosti Johnson & Johnson je prý účinná na 66 %. Společnost Novavax, která má továrnu i v Česku, zase oznámila, že na základě testů ve Velké Británii je účinnost její látky 89 %.