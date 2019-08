Ve zdravotnictví podle odborů chybí miliardy! Sestry mají i 20 dvanáctek

V českém zdravotnictví bude příští rok chybět podle krizového štábu zdravotnických odborů 26 miliard korun. Už teď je prý situace s financemi ve zdravotnických zařízeních tristní. Chybí peníze na platy, ale i rozvoj nemocnic. Zdravotníci by je chtěli získat z rezerv zdravotních pojišťoven. Ty však argumentují tím, že jsou to peníze pro období skutečné krize.

Nedostatek lékařů a zdravotních sester, malé platy, přesčasy a dluhy u dodavatelů - to jsou nejpalčivější problémy českého zdravotnictví. "Prodlužují se čekací doby na výkony, pacienti sedí v čekárnách u doktora x hodin, než se na ně dostane řada. Například na CT může být ta doba pro objednání i tři měsíce," vypočítala předsednice odborového svazu nemocnic Dagmar Žitníková.

Podle zdravotnických odborů by krizi mohlo vyřešit 45 miliard korun. Pojišťovny se ale už s ministerstvem zdravotnictví dohodly na příští rok na 19 miliardách. "Když se ty peníze přidají, tak určitě je šance na to, že nastoupí do zdravotnictví mladí. Ti, když vidí přetížení v nemocnicích, tak si říkají, jestli to má vůbec smysl," tvrdí Žitníková.

Podle ministra zdravotnictví ale plošné navýšení platů není řešením. Průměrný plat lékařů je 84 tisíc korun, sestry mají v průměru 43 tisíc.

"Všechny segmenty do jednoho rostou, včetně nemocnic, včetně primární sféry, to znamená praktických lékařů a dalších, zdravotnické záchranné služby, zkrátka nikomu peníze neklesají, naopak všem stoupají," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pro kvalitní provoz ale v českých nemocnicích v tuto chvíli chybí téměř šest tisíc zdravotních sester a zhruba tři tisíce lékařů. "Zaměstnanci jsou přetížení, sestřičky místo 12, 15hodinových směn slouží v mnoha nemocnicích i 20 12hodinových směn, to znamená jeden a půl úvazku, lékaři po službách neodcházejí, zůstávají operovat," sdělila Žitníková.

Podle odborářů se dají peníze najít na rezervních účtech zdravotních pojišťoven, které mají na příští rok k dispozici 346 miliard korun. Podle pojišťoven i ministerstva je ale třeba tvořit rezervy pro případnou ekonomickou krizi.

"Zásadně s tím nesouhlasíme, protože se domníváme, že pokud by se něco stalo, tak nejpozději v roce 2021 a 2022 budeme potom skutečně v hluboké finanční krizi," prohlásil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Stávku prý ale zdravotnické odbory zatím neplánují. Situaci chtějí řešit formou, která neohrozí pacienty.