Virus se dostal do dalších dolů na Karvinsku! Stát slibuje pomoc

V Česku ve čtvrtek přibylo 54 nových případů Covidu-19. V pátek je jich zatím zhruba 40. Aktuálně je asi největším ohniskem nákazy Karvinsko. Uzavřen tam byl Důl Darkov, ale nákaza se šíří dál. Kdyby se musely zavřít další provozy, byla by to pro tamní ekonomiku velká rána.

Karviná, Havířov, ale třeba i Český Těšín nařídili od čtvrtka hygienici intenzivně dezinfikovat. Právě tam teď hrozí největší výskyt nákazy. "Dezinfikujeme ta místa jednou týdně, autobusové zastávky třikrát týdně. Je to častěji, než doporučuje výrobce dezinfekčních prostředků," řekl mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.



Důl Darkov přerušil těžbu, ale nákazu už mají i pracovníci v dalších dolech OKD. Podle hygieniků přitom až 90 procent nakažených nemá příznaky, a od zdravých se tak nedají odlišit. Většinou pociťují jen zvýšenou únavu, kterou připisují fyzicky náročné práci.



"Dezinfekce se provádí několikrát denně. Do budovy se nedostane nikdo, kdy by měl zvýšenou teplotu," prohlásila mluvčí OKD Naďa Chattová.



"Je to velký zaměstnavatel, 8500 lidí a další navázaná pracovní místa. To, že ten důl dva týdny nepojede, není fatální problém. Fatální problém by bylo, kdyby se to muselo zavřít," zhodnotil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).



"Moravskoslezský kraj je velmi citlivý, co se týká výkyvu nezaměstnanosti. Pokud by se situace zhoršila, tak bychom okamžitě jako ministerstvo pomohli. Mě napadá prodloužení programu Antivirus. Máme také speciální programy na podporu zaměstnanosti," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).



Pozitivní test na koronavirus vyšel také pečovatelce domova důchodců na Karvinsku, která je známou jednoho z horníků. Testy teď museli podstoupit všichni zaměstnanci, ale i klienti domova. Všechny vyšly negativně.



Podle ministerstva zdravotnictví mají krajští hygienici vše pod kontrolou. "Těch pozitivních je hodně, ale žádný z nich není vážný. V tom případě není ta situace taková, že bychom tam museli dělat opatření ve smyslu uzavření města nebo karanténní opatření," objasnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Pokud by se nákaza dále rozšiřovala, více než uzavření města by Karvinsku hrozilo znovuzavedení plošných opatření, jako je třeba uzavírání škol a školek.