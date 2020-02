Virus udeřil blízko českých hranic. V těchto státech jsou lidé v karanténě

Smrtící virus se z čínského Wu-chanu postupně dostal do dalších zemí, a to i do evropských. Několik případů už potvrdilo německé Bavorsko, které sousedí s českými hranicemi. Další případy nákazy prověřuje Rakousko, kde je v nemocnici ve Vídni sedm lidí. Virus řešili i zdravotníci v Polsku a na Slovensku. U pacientů se nákaza zatím nepotvrdila.

Epidemie koronaviru vypukla v čínském Wu-chanu v provincii Chu-pej ke konci loňského roku. Z města létala letadla do celého světa, a to například do Austrálie, USA, ale také do Německa, Francie nebo Itálie. Postupně se virus začal šířit a nakazil kolem 17 300 lidí. Nemoci zatím podlehlo 362 pacientů, jejich počet se však může ještě zvýšit.

Případy postupně začaly potvrzovat státy sousedící s Čínou, později se k nim přidaly i ty evropské. Mezi nimi je také Německo, kde se počet nakažených vyšplhal na deset. Nejvíce lidí se léči v nemocnicích v Bavorsku, které sousedí s Českou republikou. Pacienti pracovali ve firmě v okrese Starnberg u Mnichova. Další lidé se nemocí nakazili během pracovního školení.

V neděli pak do Německa přicestoval z Wu-chanu speciál, ve kterém cestovaly stovky lidí. U dvou z nich se potvrdil koronavirus. Záchranáři pacienty převezli do nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem v Hesensku. Ostatní Němci zůstávají v karanténě v kasárnách v Germesheimu.

Podezření na nákazu řešili také zdravotníci na Slovensku. Ke konci ledna otestovali muže z Bratislavy, u kterého se nemoc nepotvrdila. Další dva Slováci přiletěli v pondělí do Prahy i s pěticí Čechů, kteří byli z Wu-chanu evakuováni. Podle portálu tvnoviny.sk je poté z Česka převezli do nemocnice ve slovenské Bánské Bystrici.

V karanténě je také třicet Poláků, kteří se dostali domů v neděli večer dvěma vojenskými letouny. Všichni byli převezeni do nemocnice na pozorování. Podle agentury PAP nikdo z nich nemá příznaky nemoci. Mezi nimi jsou ženy, muži, ale i děti. Občany lékaři testovali a výsledky se dozví v úterý.

Možnou nákazu řešili také rakouští zdravotníci. První testy podstoupila čínská letuška, naštěstí byly negativní. V neděli zase do Francie přiletělo letadlo z Wu-chanu, ve kterém cestovalo také sedm Rakušanů. Po přistání je lékaři převezli do zdravotnického zařízení ve Vídni, kde budou v karanténě dva týdny, uvedla agentura APA.

Mapa měst, ve kterých jsou lidé v karanténě

Kvůli možné nákaze testovali lékaři už tři desítky lidí také v Česku. U nikoho se virus nepotvrdil. Na výsledky čeká také pět Čechů, kteří se vrátili domů v pondělí v noci. Nikdo z nich by neměl mít příznaky nákazy.

Podívejte se na reportáž o návratu pěti Čechů z Číny domů: