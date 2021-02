Nejtvrdší lockdown! Tohle Češi ještě nezažili, vláda chystá kompletní zavírání! PŘEHLED

Vláda Andreje Babiše (ANO) chystá dosud největší omezení života v České republice. Podle exkluzivních informací TV Nova by se zavřely všechny obchody kromě prodejen potravin a léků. Lidé by se také nemohli pohybovat více než 20 kilometrů od domova.

Českou republiku zřejmě čekají tři velmi těžké týdny. Vláda totiž na středečním večerním jednání bude probírat kompletní uzavření země.

Na tři týdny by se podle exkluzivních informací TV Nova měly kompletně zavřít všechny školy, služby, hotely a většina obchodů. Výjimku by měly jen prodejny s potravinami a léky. Lidé by se mohli pohybovat pouze v okruhu 20 kilometrů od domova, výjimkou by byla jen cesta do práce a za lékařem. Vláda zvažuje také zakázat cestování.

Mezi navrhovanými opatřeními je také povinnost nosit respirátory FFP2 všude, a to i v práci a na ulici, a povinné testování ve firmách antigenními testy.

O nutnosti zpřísnění mluvil premiér už ve středu dopoledne. "Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tu ještě neměli," uvedl předseda vlády.

Odbory navrhují také lockdown průmyslu. Jak by vypadal, popsal šéf odborářů Josef Středula: