Vláda obnovila poplatky za parkování. Je to chaos, hodnotí města

Na jednání vlády ministři rozhodli o tom, že od úterý přestane platit krizové opatření, které upravovalo vybírání poplatků za parkování. Pro mnohé úřady je ale náhlé zrušení opatření šok.

"Tak díky "akční" vládě od dnešní půlnoci znovu platí ve městech parkovací řády, tj. placené parkování a modré zóny. Na znovunastartování systému máme tedy celé dvě hodiny a jistě všichni řidiči napjatě sledují tyjátr vládních tiskovek, aby si to zjistili. To je prostě blázinec," zhodnotil primátor města Plzně Martin Baxa.

Pražský primátor Zdeněk Hřib se vypořádal se situací po svém: "Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl. Proto vydám neprodleně nařízení o obnově platnosti modrých zón až 11. května. Tento termín jsme chtěli po vládě a je domluvený i s jednotlivými městskými částmi."

O zrušení zón placeného stání rozhodli ministři 16. března, omezení vybírání poplatků za parkování mělo trvat až do konce nouzového stavu. Ten aktuálně platí do 30. dubna, o jeho prodloužení do 25. května bude jednat Poslanecká sněmovna v úterý. Pro mnohé je tak zrušení bezpečnostních opatření pořádným překvapením.