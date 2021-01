Vláda rozhodla o uzavření ČR. Cizinci mohou přijet jen ve vážných případech

"Česká vláda se rozhodla zakázat všechny cesty do České republiky, které nejsou nezbytné. A to bez ohledu na to, z jaké země (zelené, oranžové nebo červené) cestujete. Rozhodnutí vstupuje v platnost o půlnoci z pátka na sobotu," informovalo v pátek večer ministerstvo zahraničí na anglické mutaci svého twitterového účtu.

O zákazu rozhodla v rámci zpřísňování opatření vláda. Podle zveřejněného usnesení mají výjimku například cizinci cestující do Česka za prací, vzděláním, nezbytně za rodinou, na úřady nebo k lékaři.

The Czech Goverment decided to ban all NON-ESSENTIAL TRAVELS to the Czech Republic , regardless of which country (green, orange or red) you are travelling from. The decision will enter into force at this midnight from Friday to Saturday (30/01/2021 0:00).