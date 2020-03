Vláda uzavřela od dnešního rána obchody kromě potravin, drogerií či lékáren! Stop mají i hospody a bary

Česká vláda rozhodla o úplném uzavření většiny obchodů, ale i restaurací či heren a to od sobotních šesti hodin ráno. Výjimkou jsou prodejny potravin, drogerie, lékárny, čerpací stanice a některé další. Zákaz platí deset dní.

Uzavřeny tak zůstanou všechny provozovny maloobchodu a služeb s výjimkou prodejen potravin, drogistického zboží, léků, pohonných hmot nebo spotřební elektroniky. Otevřít mohou také optiky, zverimexy, prodejny krmiva pro zvířata, trafiky a prodejci paliv.

Rovněž musí být zavřeny všechny provozovny stravovacích služeb. Týká se to všech restaurací, barů i rychlého občerstvení s výjimkou provozoven, které mají výdejní okénko nebo prodávají jídlo s sebou, aniž by zákazník vstoupil do provozovny. Takové podniky si mohou určit prodejní dobu bez omezení.

Zákaz se nevztahuje na provozovny, které neslouží veřejnosti, například závodní jídelny či kuchyně v domovech důchodců.

Zavřít musí i provozovny rychlého občerstvení v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 000 metrů čtverečních.

Mimo provoz zůstanou rovněž herny a kasina.



Vláda toto rozhodnutí oznámila na svém webu před druhou hodinou ranní. Zákaz má platit do 24. března do 6:00 hodin.