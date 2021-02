Vládní Den D. Řeší se nouzový stav i extra opatření pro některé regiony!

Jednání Poslanecké sněmovny startuje v devět hodin ráno a podle informací zveřejněných na stránkách dolní komory Parlamentu má jeden jediný bod. A tím je právě hlasování o případném prodloužení nouzového stavu v Česku.

Jeho protažení je přitom v ohrožení - při minulých hlasováních se koalice ANO a ČSSD opírala o hlasy komunistů, ti ale nyní několikrát deklarovali, že tentokrát už návrh nepodpoří. Neúspěšná byla i jednání s opozičními stranami.

On-line reportáž ON-LINE: Vládní Den D Tisková konference vlády Vláda má dnes plný program, už v sedm hodin se má kabinet sejít, aby rozhodl o zpřísnění opatření v některých krajích. Tisková konference, kterou budeme přenášet na TN.cz ŽIVĚ, by měla začít kolem osmé hodiny. TOP 09 prodloužení nouzového stavu nepodpoří Do Snídaně s Novou přijal pozvání předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. "Vládu čeká velmi důležitý den. V Česku se mluví o zpřísňování některých opatření v nejpostiženějších krajích. Současně bude Poslanecká sněmovna řešit prodloužení nouzového stavu, na kterém mezi poslanci nepanuje shoda," vysvětlil Válek. O tom, že strana prodloužení nouzového stavu nepodpoří, informovala i předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Premiér Andrej Babiš ve středu ráno řekl, že ministrům zadal, jak situaci řešit, pokud by Sněmovna na prodloužení nouzového stavu nekývla. Prý ale doufá, že "opoziční strany zapomenou na politiku" a další protažení nouzového stavu odsouhlasí. Aktuálně platí do této neděle. Pokud by tímto dnem i skončil, znamenalo by to nejspíš konec většiny zavedených omezení a opatření.

Vláda má také na své čtvrteční schůzi řešit "cílená opatření" mířící na regiony Česka, které jsou nákazou postiženy nejvíc, kde docházejí v nemocnicích volná lůžka a šíří se britská mutace koronaviru. Podle informací ze středy by mělo jít o okresy Sokolov a Cheb na západě Čech a o Trutnovsko v Královéhradeckém kraji.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA) TV Nova ve středu řekl, že se předběžně počítá například s větším omezením pohybu ve vybraných okresech nebo s přísnějšími kontrolami nošení roušek. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ujišťoval, že se nechystá neprodyšná uzávěra postižených oblastí.

Poslechněte si, co hejtman Kulhánek řekl:

Hamáček přitom zároveň zmínil, že varianta, že by nouzový stav prodloužila sama vláda, pokud by neuspěla ve Sněmovně, by byla problematická. Podle jím oslovených právníků by mohlo jít o obcházení Ústavy. Ale pořád by podle něj bylo "lepší čelit následkům než umřít."

Možné je podle něj také některá opatření v případě neprodloužení nouzového stavu "napasovat" na zákon o ochraně veřejného zdraví. Ale obává se, že každé takové nařízení skončí u soudu, kde může být zrušeno.