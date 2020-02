Vlakvedoucí zbil pasažéra obuškem. Tohle s ním České dráhy udělaly

Je to několik týdnů, co se na sociálních sítích objevilo video, na němž vlakvedoucí bije teleskopickým obuškem jednoho z cestujících. České dráhy kvůli incidentu postavily zaměstnance mimo službu. Redakci TN.cz se nyní podařilo zjistit, co se s "obuškářem" stalo dál.