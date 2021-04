Volby by vyhrála koalice Pirátů a hnutí STAN. ANO by skončilo druhé

Pokud by se v březnu 2021 konaly volby do Poslanecké sněmovny, podle průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos by je vyhrála koalice Pirátů a hnutí STAN. ANO v čele s Andrejem Babišem by skončilo druhé.

Česko čekají na podzim volby do Poslanecké sněmovny. Ty se uskuteční v říjnu. Hnutí ANO by je ale v březnu 2021 nevyhrálo. Podle veřejného mínění by se aktuálně na první místo dostala koalice Pirátů a hnutí STAN, a to s výsledkem 26,9 %.



Hnutí ANO by tak spadlo na druhé místo s výsledkem 25,3 %. S volební podporou 20,9 % by pak třetí místo získala koalice SPOLU, která je složena z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Jako poslední by se do sněmovny mohlo dostat hnutí SPD Tomia Okamury, a to se ziskem 9,5 %.



ČSSD a KSČM si naopak pohoršily. V březnu by získaly obě strany pouze 4 % volební podpory a do Poslanecké sněmovny by se tak nedostaly. Volební účast je odhadována na 65 % právoplatných voličů.



Průzkum agentury Ipsos probíhal od 12. do 16. března a zapojilo se více jak tisíc lidí starších 18 let.



