Volební finále začíná! Lidé budou volit senátory ve 26 obvodech

V pátek odpoledne začne druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu. Voliči tak půjdou k hlasovacím urnám ve 26 obvodech. V prvním kole získal pouze jeden z kandidátů na senátora nadpoloviční většinu hlasů. Byl jím bývalý dlouholetý starosta Krásné Lípy na Děčínsku Zbyněk Linhart (za STAN).

Druhé kolo voleb do jedné třetiny senátu proběhne v pátek 9. října a v sobotu 10. října. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Lístky dostanou všichni účastníci až ve volebních místnostech.



Už ve středu měli první možnost volit ve 26 obvodech voliči, kteří kvůli koronaviru mají nařízenou karanténu. Hlasování tak proběhlo z auta na drive-in stanovištích. Tuto možnost ve středu využilo 513 lidí.



Do druhého kola senátních voleb postupují vždy dva nejúspěšnější kandidáti z daného volebního obvodu v případě, že se nikomu nepodařilo v prvním kole získat nadpoloviční většinu hlasů. V letošních volbách se to povedlo pouze jednomu kandidátovi.



Tím byl bývalý dlouholetý starosta Krásné Lípy na Děčínsku Zbyněk Linhart (za STAN). Obvod číslo 33 – Děčín, tak už nyní má svého vítěze.



"Já bych chtěl poděkovat voličům, že šli k volbám a že mi opět vyjádřili důvěru. Jsem rád, že ocenili těch šest let mé práce,“ poděkoval senátor Linhart.

Lidé v karanténě volili už ve středu. Více se dozvíte v následující reportáži: