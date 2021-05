Výhoda pro očkované Čechy. Cesta do oblíbené turistické země je snazší

"Pro české občany se počínaje 1. květnem mění podmínky pro vstup do Bulharska - země bude nově uznávat potvrzení o provedeném očkování proti covidu-19. Neočkovaní se prokazují negativním výsledkem antigenního či PCR testu," napsala na svém facebooku cestovní kancelář Alexandria. Stejná informace je i na stránkách ministerstva zahraničí.

Nově se tak Češi jedoucí do této země na Balkáně mohou prokázat celkem třemi různými způsoby. Novinkou je dokument potvrzující ukončené očkování proti covidu. "To znamená aplikaci příslušného počtu dávek vakcíny proti covidu-19 podle závazných specifikací," uvádí ministerstvo. Zároveň ale naočkovaní nemohou do Bulharska odcestovat okamžitě, od podání poslední dávky vakcíny musí uběhnout alespoň dva týdny.

Cestovatelé z Česka se mohou prokázat také "dokumentem potvrzujícím kladný výsledek testu PCR nebo antigenního testu na covid-19 u osob, které prodělaly onemocnění koronavirem v období mezi 15. a 180. dnem od data provedeného testu."

Poslední možnost, jak do Bulharska projet, představuje písemně doložený negativní výsledek PCR či antigenního testu. PCR test nesmí být starší než 72 hodin před překročením hranice, u toho antigenního je to hodin osmačtyřicet.

Od 4. května se přitom změnila také pravidla pro návrat z Bulharska do Česka. Země je aktuálně v červené zóně, což mimo jiné znamená, že Češi plně naočkovaní v ČR se mohou do vlasti vrátit bez nutnosti dalšího testování či karantény.

Pravidla pro cestování platná od 4. května:

Pro ty, kteří ještě vakcinaci hotovou nemají, je návrat do vlasti podstatně komplikovanější. "Musí před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň v případě přepravy veřejnou dopravou podstoupit antigenní nebo PCR test, jehož provedení není na začátku cesty starší než 24 hodin (antigenní), respektive 72 hodin (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku. Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do té doby je nutná samoizolace. Povinností je také 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov," vypočítává ministerstvo zahraničí.

Pro cestu například autem platí všechny výše zmíněné povinnosti s výjimkou nutnosti podstoupit PCR či antigenní test ještě před cestou zpět do ČR.

Očkování v Česku se rozšiřuje, systém se otevírá pro lidi nad 50 let: