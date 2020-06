Vyšší tresty za týrání, nová žádost o ošetřovné. Tohle se od června mění

V červnu se změní pravidla pro cestování do zahraničí, čerpání ošetřovného nebo výdej léků. Do škol se budou moci vrátit žáci druhého stupně a za týrání zvířat budou hrozit vyšší tresty. Podívejte se, co všechno bude od června jinak.

Uvolnění opatření

Vláda bude během června pokračovat v uvolňování mimořádných opatření. Od 8. června bude možné pořádat akce s účastí do 500 lidí, od 22. června se kapacita zvýší na tisícovku. Od 27. června se pak budou moci uskutečnit tábory, budou na nich ale platit přísná hygienická opatření.

Cestování do ciziny

Od 3. června se turistům z Evropské unie otevřely hranice Itálie. Od poloviny měsíce se pak budou moci Češi vydat také do Řecka. Do obou těchto států by mělo být možné cestovat bez negativního testu na koronavirus nebo 14denní karantény.

Od 8. června by pak mohli lidé bez omezení vyrazit za hranice. Bez testu i karantény by mělo být možné cestovat do Rakouska, Chorvatska nebo na Slovensko a zpět. Také cizinci, kteří přijedou z těchto zemí, nebudou muset mít negativní test na koronavirus.

Ministerstva zahraničí a zdravotnictví chtějí na začátku týdne představit "semafor", podle kterého by se posuzovalo, do jakých zemí se Češi brzy podívají. Do států v zelené zóně, kde bude epidemiologická situace nejlepší, by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) mělo být možné cestovat už v polovině června.

Školy a návrat žáků

1. června začíná společná část maturit, od 10. se pak může konat ta profilová. V tomto měsíci proběhnou také jednotné přijímací zkoušky na střední školy - na čtyřleté obory 8. června, na víceletá gymnázia o den později.

Od 8. června se mohou do lavic vrátit žáci druhého stupně základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Školy mají fungovat spíše ve formě konzultací a ne denně jako první stupeň základek. Děti budou znovu rozděleny do skupin maximálně po 15, docházka není povinná.

Už 1. června se otevírají speciální školy pro mentálně a tělesné postižené, autisty nebo děti s poruchami chování. Od stejného termínu může probíhat praktická výuka na středních školách a konzervatořích.

Ošetřovné

Zvýšené ošetřovné kvůli pandemii koronaviru mohou rodiče čerpat až do konce června. Přestože škola, kam chodí vaše dítě se otevřela, můžete ho nechat doma ze zákonem stanovených důvodů. Mezi nimi je například možné ohrožení jeho zdraví nebo nedostatečná kapacita třídy. Mění se proto i formulář pro žádost o ošetřovné. Více čtěte zde.

Týrání zvířat

Tresty za týrání zvířat a provozování množíren se od června zpřísnily. Za chov v nevhodných podmínkách, které ohrožují život zvířete, mohou viníci dostat až deset let vězení, za samotné týrání pak místo dosavadních pěti let šest.

