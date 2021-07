Z podpálení americké válečné lodi obvinili jednoho z námořníků

Vrtulníková výsadková loď kotvila na námořní vojenské základně v San Diegu, kde procházela rekonstrukcí. Námořník, jehož jméno vyšetřovatelé nezveřejnili, ji měl zapálit úmyslně, motiv však zůstává tajemstvím, uvedla americká média.

Plavidlo hořelo čtyři dny a při vypuknutí ohně a hašení se zranilo přes 60 lidí, naštěstí jen lehce. Posádka se nejprve snažila plameny zvládnout, po výbuchu však byla evakuována.

Příčinu vzniku požáru vyšetřovala Námořní vyšetřovací služba (NCIS) ve spolupráci s federálním Úřadem pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF). Podle amerických médií se jejich pozornost záhy zaměřila na jednoho ze členů posádky. Nyní ho námořnictvo obvinilo ze žhářství s přitěžujícími okolnostmi a z úmyslného ohrožení plavidla.

Plavidlo ohrozil dokonale, velení námořnictva muselo loď poslat do šrotu, neboť oprava by se nevyplatila. Stála by kolem tří miliard dolarů a trvala pět až sedm let.