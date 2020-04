Začíná plošné testování, ministerstvo zdravotnictví zhodnotí vývoj pandemie

Ve čtvrtek začínají odběry v rámci plošného testování, kterého se má účastnit kolem 27 tisíc lidí. Zájem byl už při registraci, která někde začala už ve středu. O průběžném hodnocení vývoje onemocnění Covid-19 a výhledu bude hovořit ministerstvo zdravotnictví. Následně bude mimořádně jednat vláda, která by mohla představit nový plán uvolňování bezpečnostních opatření.

- Testy v Česku potvrdily 7132 případů nákazy koronavirem. Uzdravilo se už 1989 lidí, 208 jich v souvislosti s onemocněním Covid-19 zemřelo



- Začíná plošné testování na protilátky proti koronaviru, odhalit má stadium epidemie



- Nouzový stav by měl skončit 30. dubna, neznamená to ale konec všech opatření



- Bylo schváleno další navýšení schodku státního rozpočtu, ten má být až 300 miliard



- Sněmovna schválila delší podporu pro OSVČ, ochranu nájemníků i vyšší zadlužení státu



- Celosvětově se nákaza koronavirem potvrdila u 2,6 milionu lidí, 721 tisíc lidí se vyléčilo, 184 tisíc zemřelo

Ministerstvo zdravotnictví svolalo na čtvrteční ráno tiskovou konferenci, kde by měli ministr Adam Vojtěch, náměstek Roman Prymula a další zhodnotit průběžný vývoj onemocnění Covid-19, také by měli představit výhled do dalších týdnů. Konferenci budete od 8:00 moci sledovat ŽIVĚ na TN.cz.

Na základě hodnocení a konzultace s epidemiology pak na mimořádném zasedání vláda zváží další uvolňování bezpečnostních opatření. Ministři by se měli zaměřit na uvolnění cestování a také otevření dalších obchodů, které by se podle premiéra Andreje Babiše mohlo sjednotit.

Poslanecká sněmovna ve středu schválila celou řadu zákonů a dalších opatření. Mimo jiné bylo odhlasováno navýšení schodku státního rozpočtu na 300 miliard, vládní koalice také přehlasovala Senát v otázce rozpočtové odpovědnosti, která umožní vyšší zadlužení státu.

Poslanci řešili také celou řadu opatření, která mají zmírnit dopady koronavirové krize na občany. Prodloužena byla doba, po kterou mohou OSVČ žádat o příspěvek v rámci programu Pětadvacítka. Poslanci v otázce ochrany nájemců v případě bytových prostor i prostor pro podnikání také přehlasovali Senát a schválili původní verze obou opatření.

Od čtvrtka se spustily odběry v rámci plošného testování. Ohromná studie, které se má účastnit kolem 27 tisíc lidí, má ukázat v jaké fázi epidemie se nacházíme, zároveň odhalí, kolik lidí se s onemocněním Covid-19 setkalo a vytvořilo si protilátky.

V Česku už bylo potvrzeno 7132 případů nákazy koronavirem. V souvislosti s Covid-19 už zemřelo 208 lidí, 1989 se vyléčilo. Aktuálně je tak v Česku 4935 lidí s prokázaným onemocněním, 412 jich potřebuje lékařskou péči.

Celosvětově bylo podle portálu worldometer ke čtvrtečnímu ránu prokázáno 2 638 024 případů nákazy koronavirem, v souvislosti s Covid-19 zemřelo 184 235 lidí, 721 734 se vyléčilo.