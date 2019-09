Začíná sezóna burčáku! Takhle poznáte, že vás prodejce šidí

Na přelomu léta a podzimu naplno startuje sezóna burčáku. Oblíbený nápoj si můžeme dopřát téměř na každém rohu, ne vždy nám ale prodejce nabídne prvotřídní kvalitu. Na co si dát pozor, abyste měli jistotu, že jste si koupili opravdu pravý nefalšovaný burčák?

Burčák se smí prodávat od počátku srpna do 30. listopadu. Sezóna vrcholí přelomem léta a podzimu, kdy na tento lahodný nápoj narazíme prakticky na každém trhu, jarmarku, ale také ve vinárnách.

Označení burčák mohou nést pouze nápoje vyrobené z hroznů vinné révy, které byly sklizené a zpracované v České republice. Zkvašený mošt z hroznů dovezených ze zahraničí burčákem není a pokud vám ho někdo pod tímto názvem přesto prodá, jedná se o klamání spotřebitele.

"Na vině je buď neznalost prodejce, nebo úmyslně chybné označení. Pokud by prodejce nápoj označil jako částečně zkvašený hroznový mošt, bylo by vše v pořádku. Informace, zda jde o burčák, musí být podle zákona vždy uvedená viditelně spolu s údaji o místě původu a o tom, kdo nápoj vyrobil,“ vysvětluje šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Hrozny ze zahraničí v nápoji vydávajícím se za burčák však mohou být pořád ta lepší varianta. Někteří prodejci se totiž snaží ošidit zákazníky pančovaným burčákem, který například ředí vodou. To je koneckonců nejčastější prohřešek, který každoročně odhaluje potravinářská inspekce. Inspektoři také často ve vzorcích nacházejí syntetická barviva, nedeklarovaný oxid siřičitý nebo etanol z přidaného cukru.

Abyste nesedli na lep podvodníkům, existuje řada způsobů, jak poznat kvalitní burčák. První, na co byste se měli zaměřit, je barva. Burčák z bílého vína by měl mít žlutou až medově zlatavou barvu, rozhodně by neměl být nahnědlý. "Hnědá barva může poukazovat na ředění jablečným moštem, nebo že je starý či vyrobený z plesnivých bobul. Narezlá či téměř průzračná barva ukazuje na mošt ředěný vodou. Naopak usazeniny nejsou na škodu," tvrdí Hoffmannová.

I vůně vám může pomoci s odhalením špatného či falešného burčáku. Rozhodně by neměl být cítit plísní, kvasinkami ani hnilobou. Ba naopak - vůně má být svěží, čerstvá a hroznová.

V burčáku by měly být patrné i jednotlivé odrůdy vinné révy. Sezónu zahajuje Irsai Oliver a Müller Thurgau. Později je to Veltínské zelené, Muškát moravský a Chardonnay. Zhruba v polovině září se na výsluní dostává růžový a červený burčák.

Na pozoru byste se měli mít i před cenou. "Litr lze vyrobit zhruba z dvou kilogramů vinné révy. Letošní burčák se měl prodávat přibližně za 70-80 korun za litr. Nižší cena by ve vás měla vzbudit podezření," řadí Hoffmannová.

Pozornost věnujte i prostředí, ve kterém se nápoj prodává. Ideální je kupovat ho dobře vychlazený. Určitě se vyvarujte burčáku, který byl vystavený velkému teplu a přímému slunci. Mějte na mysli, že teplo urychluje kvašení. A v neposlední řadě si dejte pozor i na stáří - správný burčák by neměl být starší než tři dny.

Burčák musí obsahovat alespoň 1 % alkoholu. Obvykle se jeho množství pohybuje okolo 4 až 6 %.

Podívejte se na reportáž o burčáku z minulého měsíce: