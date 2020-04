Zápisy do školek budou bez dětí. Podívejte se na instrukce ministerstva

Zápisy do mateřských škol proběhnou standardně v květnu, nicméně bez přítomnosti dětí i rodičů, rozhodlo ministerstvo školství. Poskytlo proto instrukce, jak mají rodiče při mimořádných opatřeních postupovat, aby mohli své ratolesti řádně zapsat do školky.

Zápisy do školek proběhnou standardně v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín stanoví ředitel mateřské školy. Vzhledem k mimořádným opatřením se zápisy uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a rodičů.

Postup bude vypadat následovně. Nejprve proběhne formální část zápisů, kdy se využije seznamu dětí, které spadají do obvodu mateřské školy a mají tak přednostní nárok na přijetí. Pokud kapacita nebude zcela využita, může pak přijímat i nespádové děti.

Rodiče samozřejmě musí podat žádost o přijetí jejich dítěte do školky. Tu je možné učinit písemně ale i ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit buď e-mailem (je nutné tam ale mít uznávaný elektronický podpis), nebo poštou, nebo do datové schránky školy, anebo osobně.

"Pokud rodiče zvolí poslední zmíněnou variantu, je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy," varuje ministerstvo školství.

V žádosti musí být jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu (případně jiná adresa pro doručování), označení konkrétní mateřské školy, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa a jeho podpis.

Zápis tedy proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do školky. Její součástí je kopie rodného listu dítěte, kterou rodič odešle dálkovým způsobem. Musí rovněž doložit řádné očkování dítěte (neplatí pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání).

V souvislosti s očkováním ministerstvo rodiče upozorňuje, ať v současné situaci nenavštěvují lékaře. Pro doložení stačí doložit kopii očkovacího průkazu a prohlášení, že je dítě řádně očkované. "Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení," doplňuje ministerstvo.

Školkám ministerstvo doporučuje, aby pro příjem žádostí stanovili co nejdelší možné období, ideálně od 2. května do 16. května, jak stanovuje školský zákon.

