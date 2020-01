Zeman ocenil, že se Válková vzdala nominace. A zmínil možnou náhradu

"Volali jsme jí s Andrejem Babišem z plesu (páteční ples na Pražském hradě pozn. redakce) a shodli jsme se, že by bylo dobré, aby to stažení oznámila," řekl prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro Blesk.cz.

Toho, že to Válková skutečně udělala, si prezident váží, v opačném případě by jí stažení nominace sám doporučil. Prý by v současné situaci přes poslance stejně neprošla.

Válková nominaci na veřejnou ochránkyni práv "položila" v pátek, své rozhodnutí oznámila v televizi. Jako důvod uvedla své členství v KSČ, ne odborný text, na kterém se podílela s nechvalně proslulým komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Ten mimo jiné ve vykonstruovaném procesu poslal na smrt Miladu Horákovou.

"Ten největší otazník je nad tím nevědět, kdo to je Urválek. To by měli vědět právníci i všichni dospělí občané. Byl to nejodpornější zjev československé justice,“ nebral si prezident servítky a podivil se tak nad obhajobou Válkové, která se po vypuknutí aféry hájila právě tím, že prý nevěděla, kdo je Josef Urválek.

Zároveň Miloš Zeman promluvil o jiném kandidátovi, který by se mohl o úřad ombudsmana ucházet. "Slyšel jsem, že Jan Hamáček (ČSSD) mluvil o Kateřině Valachová (ČSSD). Katku mám rád jako člověka, má spoustu energie - možná až příliš - a vzhledem k mládí jí nemůže nikdo vyčítat minulost z období normalizace,“ zamyslel se Miloš Zeman.

Také se podivil, že se informace z minulosti Válkové neobjevily už v době, kdy byla ministryní spravedlnosti. Na autorskou spolupráci Válkové s komunistickým prokurátorem Urválkem upozornil před několika dny web Info.cz.

