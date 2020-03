Zeman poprvé promluvil o koronaviru v Česku. Má důležité poselství

Miloš Zeman na Pražském hradě slaví sedm let ve funkci prezidenta. Ve svém projevu se vyjádřil také k aktuálním tématům včetně nákazy koronavirem.

Prezident na Pražském hradě hostí své příznivce, pořádá koncert nazvaný "Můj sedmý rok s vámi". V rámci slavnostního večera přednesl projev, ve kterém poprvé promluvil o šíření koronaviru Covid-19 na území Česka. Lidé by si podle něj měli především zachovat klidnou hlavu.

"Nejhorším, co by nás mohlo potkat, je strach. Strach oslabuje. Plně podporuji opatření vlády i Bezpečností rady státu, ale chtěl bych varovat před hysterií nebo panikou, a to bych chtěl ilustrovat na nákupní horečce," prohlásil Zeman s tím, že podle jeho zpráv mají obchody dostatek zásob.

"Nedávno jsem na internetu našel krásný inzerát. Prodám šest tisíc konzerv lančmítu. Značka: v pondělí jsem trochu zazmatkoval. Já lituji ty, kteří teď budou mít k večeři půl roku střídavě rýži a střídavě těstoviny, ale mohou si za to sami," pokračoval prezident.

V proslovu také znovu slíbil vyznamenání Řádem Bílého lva I. třídy zesnulému zpěvákovi Karlu Gottovi. Nedělní koncert na Pražském hradě byl podle Zemana nejen jeho oslavou sedmi let v čele země, ale také poctou právě Gottovi. V souvislosti s ním také odmítl "závistivé" reakce, které se měly objevit i kvůli Mistrově pohřbu v katedrále svatého Víta.

"Ignorujme tyto nenávistné projevy a s o to větším úsilím najděme odvahu, vážit si a ocenit ty, kdo náš život dokázali projasnit jako v případě Karla Gotta svými písněmi. Proto si je dnes vyslechneme přes různé kritické poznámky zamindrákovaných lidí," uvedl Zeman.

Na závěr popřál prezident přítomným ženám k jejich mezinárodnímu dni, který připadá právě na neděli. "Dovolte mi, abych v zastoupení všech zde přítomných žen předal hezkou kytičku alespoň Alex Mynářové, jejíž manžel se skrývá v karanténě," řekl Zeman.

Celý přepis projevu: