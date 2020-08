Zemřel bratr Donalda Trumpa. "Byl můj nejlepší přítel," truchlí prezident

Robert Trump byl v poslední době několikrát hospitalizován a jeho vážný zdravotní stav potvrdil i sám americký prezident. Donald Trump svého bratra navštívil v pátek v nemocnici v New Yorku, jak jsme již informovali v tomto článku.

"S těžkým srdcem sdílím zprávu, že můj skvělý bratr Robert dnes večer zemřel poklidnou smrtí. Nebyl to jen můj bratr, byl to můj nejlepší přítel. Bude mi velmi chybět, ale znovu se shledáme. Jeho památka zůstane v mém srdci navždy živá. Roberte, miluji tě. Odpočívej v pokoji," uvedl prezident Trump v prohlášení.

An utterly despicable headline and report on the death of the President's brother by the leftists at the @WashingtonPost. https://t.co/NKn10gPbrH