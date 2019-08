Změnila se vaše dovolená v horor? Takto ji můžete reklamovat! NÁVOD

Pokud nebude vaše dovolená splňovat vše, co vám cestovní kancelář ve smlouvě zaručila, máte právo zájezd reklamovat. "Při domlouvání dovolené je důležité dbát na to, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě či jiném písemném dokumentu," upozorňuje ředitelka časopisu dTest Eduarda Hekšová.

Pokud se vám zdá, že ubytování či stravování není takové, za jaké jste zaplatili, obraťte se přímo na hotel nebo delegáta. Důležité je neotálet. Jakýkoliv problém je opravdu zapotřebí reklamovat na místě, jinak nevznikne právo na slevu.

"Ke zjednání nápravy na místě určete lhůtu. Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě – například příplatek za přestěhování do pokoje s výhledem na moře. Veškeré vytýkané nedostatky si nafoťte nebo natočte. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu," radí Eduarda Hekšová.

U vad, se kterými hotel ani cestovní kancelář moc nenadělá, máte právo pouze na finanční kompenzaci. Při určování slevy se můžete orientovat podle takzvané frankfurtské tabulky slev. Například u chybějícího bazénu můžete žádat slevu 10 až 20 procent, za ubytování ve vzdálenějším hotelu až 25 procent.

Pokud problém nikdo nevyřeší na místě, můžete po návratu domů podat písemnou reklamaci. Na její vyřízení má pak cestovní kancelář 30 kalendářních dnů. Pokud cestovka reklamaci zamítne, budete se muset obrátit na soud nebo řešit spor přes službu mimosoudního řešení sporů. Tu poskytuje například České obchodní inspekce (ČOI).

Kromě slevy lze po prodejci zájezdů požadovat i náhradu škody. Například za takzvanou ztrátu radosti z dovolené. "Pokud již máte nahlášenou dovolenou u zaměstnavatele a cestovní kancelář posune termín konání zájezdu tak, že se ho nebudete moci zúčastnit, budete mít právo na náhradu újmy za narušení dovolené, i když budete muset od smlouvy o zájezdu z důvodu změny termínu odstoupit," vysvětluje ředitelka.

Co můžete reklamovat

problémy s ubytováním (například záměna hotelu, chybějící bazén, probíhající stavební úpravy, nedostatečné vybavení či velikost pokoje, chybějící výhled na moře, nefunkční klimatizace, nedostatečný úklid pokoje, delší vzdáleností hotelu od pláže oproti údajům uvedeným v katalogu nebo hluk z nočních klubů)

špatné jídlo

ztrátu radosti

zaplacené vízum u zrušeného zájezdu





Jak podat reklamaci

Zájezd reklamujte vždy tam, kde jste za něj platili. Může to být buď cestovní agentura nebo konkrétní cestovní kancelář. Reklamace musí obsahovat jméno a adresu vaši i prodejce, datum podání reklamace, informace o zájezdu, popis toho, co reklamujete, návrh na kompenzaci, zda bylo již nějaké odškodnění poskytnuto a nesmí chybět ani váš podpis

Nezapomeňte, že úspěch reklamace závisí i na počtu a kvalitě důkazů. "V prvé řadě by si klienti měli nedostatky dostatečně zdokumentovat, nejlépe pořídit fotografie, případně videonahrávky," doporučuje Česká obchodní inspekce.