Lékař Hnízdil mluví o konci roušek. Ministr stále neupřesnil výjimky

Už před týdnem upozornil lékař Jan Hnízdil na nesmyslnost mimořádného nařízení ministerstva zdravotnictví, které přidalo výjimky z nenošení roušek. Nově tuto povinnost neměli lidé, kterým to "neumožňuje aktuální duševní stav". Hnízdil na základě tohoto rozhodnutí svou roušku spálil.

Resort totiž nezveřejnil konkrétní seznam chorob, které by opravňovaly k nenošení ochrany úst a nosu. V mimořádném opatření je uvedeno pouze to, že výjimku mají "osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu" a že do této kategorie spadají i autisté.

Ministerstvo zdravotnictví navíc v opatření nespecifikovalo ani to, jak se bude "aktuální duševní stav" kontrolovat. Na opakovaný dotaz pouze uvedlo, že občané mají právo se k případné pokutě vyjádřit ve správním řízení. "Tudíž je samozřejmě prostor, aby jejich ošetřující lékař dosvědčil oprávněnost výjimky z povinného nošení roušek," sdělil mluvčí Martin Novotný.

Některé lékaře tak začali pacienti bombardovat žádostmi, aby jim vydali potvrzení, že nemusí roušky nosit. "Mám spoustu pacientů, kterým roušky (a další represivní opatření) působí tělesné či psychické potíže. Domnívám se, že ministerstvo nemůže občanům ukládat nařízení, které jejich zdraví poškozují," prohlásil Hnízdil.

Podle známého lékaře se dá stejně, jako ministerstvo tvrdí, že nošení roušek zabránilo katastrofě, říci, že roušky nezachránily nikoho. "Obě tvrzení mají stejnou, nulovou informační hodnotu, nejsou doložena fakty, porovnáním se státy, kde povinnost nosit roušku není," vysvětlil Hnízdil.

Resort by měl podle něj co nejdříve jasně vymezit, u jakých tělesných a psychických poruch výjimka z nošení roušek platí. "Pokud tak neučiní, ponechává na každém občanovi, aby sám posoudil, zda roušku bude, či nebude nosit, a nikoho nelze postihovat. Což by byl konec roušek v Čechách," uvedl Hnízdil.

Ministerstvo zdravotnictví prý na přesných pravidlech pracuje. "Nemoci budou přesně definovány v metodickém pokynu, který ministerstvo zdravotnictví připravuje. Již nyní ale můžeme uvést, že mezi ně bude patřit hypertenze a cukrovka," dodal pro TN.cz Novotný.

Kdy bude metodika hotová, ale resort nesdělil. Stejně tak není jasné, proč vzniká až nyní. Pokyny zatím nemá ani Česká lékařská komora, jak její prezident Milan Kubek sdělil doktoru Hnízdilovi.

K sundání roušek vyzývají vládu i další odborníci. Podívejte se na reportáž TV Nova: