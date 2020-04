Znárodňování kvůli koronaviru? Vláda zvažuje vstup do některých firem

Stát by mohl odkoupit podíl v některých velkých firmách. V sobotu to připustili premiér Andrej Babiš i ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček. Premiér zmínil třeba leteckou společnost Smartwings, která už o půjčku požádala. Právě do aerolinií se chystají vstupovat i další vlády.

Premiér Babiš v České televizi uvedl, že skupina Smartwings, do které spadají i České aerolinie, požádala o půjčku. Připustil, že ačkoliv to aktuálně není na stole, nedá se vyloučit, že by stát mohl vstoupit do klíčových podniků, které se kvůli pandemii koronaviru dostaly do potíží.

Právě letectví je koronavirovou krizí zasaženo enormně. Kvůli zákazu cestování mají Smartwings a ČSA 90 % letadel na zemi. Létají jen stroje přivážející zdravotnický materiál a Čechy vracející se ze zahraničí. Se zaměstnanci už společnost jedná o zkrácení platů, uvedl web zdopravy.cz.

A to v letectví rozhodně není ojedinělá situace. Britské aerolinky FlyBe, které měly problémy už v době, kdy ostatní společnosti prosperovaly, zkrachovaly hned na začátku koronavirové krize, ještě předtím, než stihly státy zavřít hranice.

Italská vláda také v březnu začala odkupovat zpátky věčně ztrátovou Alitalii, kterou v minulosti několikrát privatizovala a následně odkoupila. V Německu by měla vláda převzít společnost Condor, která jako jediná přežila krach mateřské společnosti Thomas Cook. Koupit ji měl polský národní dopravce LOT, ten bude mít teď ale jiné starosti.

"Prakticky v bankrotu se kvůli koronaviru nachází belgický přepravce Brussels Airlines, člen skupiny Lufthansa. Jednou z možností, jak aerolinku zachránit, je její opětovné znárodnění. Samotný přepravce Brussels Airlines sice nikdy vládou vlastněn nebyl, jeho přímý předchůdce, SABENA, však ano. Aerolinky SABENA zkrachovaly v roce 2001," připomíná ekonom Lukáš Kovanda.

Uvedl také, že další vládou, která zvažuje znárodnění letecké společnosti, je Austrálie, kde je v potížích druhá největší aerolinka v zemi – Virgin Australia. Ale to, že by ji měla vláda zachránit, se vůbec nelíbí největšímu australskému dopravci – Qantasu. Ten argumentuje tím, že o tom, kdo přežije, by měl rozhodnout trh. Vítěze by neměl vybírat stát.

"Argument Qantasu je nepochybně pádný. Na druhou stranu, v následujících týdnech a měsících se na mnoha místech planety zřejmě i tak vlády rozhodnou právě pro takové „vybírání vítězů“, tedy pro znárodňování, a to nejen leteckých přepravců," myslí si Kovanda.

"Převzetí firmy vládou, znárodnění, by však měl být opravdu jen krajní krok. Státní vlastnictví firem je totiž, jak známo, velmi často značně neefektivní, takže celospolečensky může být přínosnější žádné znárodňování nepodnikat a kolabující firmu ponechat svému osudu – jakkoli krutě to může znít," dodal ekonom.

Podobný názor mají i opoziční politici, kteří kritizovali to, že vláda zvažuje vstup do soukromých společností. "Nejsem zastánce vstupu státu do velkých soukromých podniků. Konkurzní řízení ještě nemusí znamenat zánik společnosti. Stát si své zdroje musí šetřit na důležitější priority a na pomoc malým a středním subjektům. Ty jsou budoucností české ekonomiky," napsal předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.