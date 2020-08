Zoufalství a beznaděj! Půlka rodiny leží s Covid-19, hygienu to nezajímalo

Dospělý syn zaměstnance Městské policie Praha, který žije ve Středočeském kraji, se v červenci nakazil koronavirem v pražském klubu Techtle Mechtle. Jeho otec popsal celý příběh, kdy se museli potýkat s nezájmem lékařů i pracovníků krajské hygienické stanice. Z osmičlenné domácnosti nakonec testy prokázaly Covid-19 u čtyř lidí.



Po prvotních zdravotních problémech, které se u syna objevily, jej praktický lékař i lékař v nemocnici odbyli s tím, že se jedná pouze o chřipku.



Po zhoršujících se zdravotních komplikacích se podařilo konečně získat žádanku na testy na přítomnost koronaviru, ale jen pro syna. Když ve čtvrtek 23. července přišli na odběrové místo, zjistili, že výsledky budou nejdříve v sobotu.



Sami si tedy zajistili testy, zaplatili celkem 4500 korun, výsledky se dozvěděli v řádu hodin. Testy potvrdily, že je syn nakažený.



"Předpokládáte, že byli členové společné domácnosti, připomínám, že dva z nich jsou ve věku nad 65 let, posláni na testy? Předpokládáte špatně. Nic. Nula. Testy celé rodiny, tedy šest členů plus přítelkyně syna a její matky, jsme museli opět zajistit sami s pomocí pracovníka BOZP jedné soukromé firmy, kde jeden z členů domácnosti pracuje," popsal otec. Na druhý den, 24. července, si domluvili příjezd odběrového vozu.



Den poté, co testy prokázaly koronavirus u syna, se konečně ozvala hygiena. To bylo 24. července. "Mezitím během dopoledne konečně volá synovi místně příslušná hygienická stanice a velmi povrchně se táže na jeho prvokontakty. Syn má snahu popsat vše do nejmenších detailů, zájem na druhé straně telefonního sluchátka je však žalostný," vyložil nešťastný muž.



Testování z 24. července nakonec prokázalo nákazu u dalších členů rodiny. "Bohužel se potvrzují naše nejhorší představy. Celkem z osmi lidí byl jeden pozitivní z předchozího testování a další tři nově pozitivní a čtyři negativní. Mezi nově pozitivními byla bohužel jedna osoba starší 65 let," uvedl otec.

Ani teď ale podle vypravěče neprojevila hygienická stanice žádný velký zájem. "Na druhé straně telefonu nám paní z hygienické stanice s ledovým klidem odvětila, že už je přece pátek 15:30, že má po pracovní době, že to bude řešit až v pondělí 27. července, a všechny naše kontakty, čili potenciálně ohrožené osoby, si máme obvolat sami," přiblížil svou zkušenost otec.



"Dnes je čtvrtek 30. července. Doposud se žádnému ze tří nově pozitivních členů společné domácnosti nikdo z hygienické stanice neozval. Nikdo z hygienické stanice jejich další kontakty netrasuje. Nikdo z odpovědných nic neřeší. Opět se musíme spolehnout sami na sebe. Všechny naše kontakty obvoláváme, upozorňujeme a hlavně – Neustále se všem omlouváme!" doplnil.



Střet 20letého kluka a jeho rodiny s realitou je však bohužel mnohem bolestnější než ty nejhorší scénáře, dodal ke svému vyprávění otec. "Ponaučení pro mě: Nejdůležitější věci na světě jsou zdraví, rodina, přátelé a spoléhání se na sama sebe, protože nikdo jiný vám v této zemi nepomůže," uzavřel.

Celý příběh si můžete přečíst v tiskové zprávě pražské městské policie: Koronavirus - Fatální střet s realitou [pdf]



"Smyslem bylo poukázat na to, jakým způsobem funguje systém, co se týče koronaviru. Je to varování pro obyvatelstvo, nehledě na to, že strážníci jsou také ohroženou skupinou. Pracují v ulicích měst a pokud by se toto přihodilo více strážníkům a oni a jejich rodiny by museli být v karanténě, tak je to riziko pro práci celé městské policie," objasnila pro TN.cz důvody zveřejnění příběhu mluvčí pražských strážníků Jiřina Ernestová.

Vyjádření hygienické stanice a ministerstva



"Na skutečnosti popisované v předmětném článku nemůžeme v tuto chvíli adekvátně reagovat, neboť rámcové indicie tam uvedené nám neposkytují dostatek informací k tomu, abychom okolnosti příběhu propojili s postupem konkrétního epidemiologa v konkrétním případu. Žádnou takovou stížnost upozorňující na údajné nedostatky v epidemiologickém šetření v souvislosti s Covidem naše KHS do dnešního dne nepřijala," odpověděl na dotaz TN.cz Tomáš Vodný za středočeskou hygienickou stanici.

"Jsme poněkud zaskočeni postupem MP Praha, jakož i načasováním celé kauzy. Prověření kauzy se v žádném případě nebráníme, čekáme jen na to, až se pán, jehož případu se MP rozhodla tímto nešťastným způsobem pomoci k medializaci, odhodlá vystoupit z anonymity. S hodnotícími soudy je však v každém případě třeba vyčkat až na výsledky objektivního prošetření," dodal Vodný.

K případu se vyjádřilo také ministerstvo zdravotnictví. "Popsaný postup samozřejmě nebyl správný. Praktický lékař i lékař ORL měli ihned indikovat dotyčného k testu na covid a na základě výsledku testu, pokud vyšel pozitivní, měla KHS začít epidemiologické šetření a indikovat nejbližší kontakty, tedy rodinu, taktéž k testu na covid. Podle všeho tak došlo ke špatnému zhodnocení zdravotního stavu dotyčného ze strany lékařů," řekla pro TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.





"Systém je nastaven, praktičtí lékaři mají od Ministerstva zdravotnictví jasně dané metodiky a algoritmy a skrze odborné společnosti probíhá jejich kontinuální informování o tom, jak by měli postupovat. Praktičtí lékaři indikují své pacienty na covid od začátku epidemie, nejedná se tak o novou situaci," doplnila Štěpanyová.





"Bez dalších podrobností je pro MZ těžké posoudit konkrétní případ, nicméně veškeré informace má příslušná KHS, na kterou Vám doporučujeme se primárně obrátit. Hlavní hygienička ČR se již obrátila na ředitele KHS ve Středočeském kraji a zadala mu, aby případ prošetřil. Ačkoliv MZ dělá maximum pro správné nastavení systému, nemůže ovlivnit individuální přístup lékařů," uvedla Štěpanyová.



