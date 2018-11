Delší volno? KSČM A ČSSD prosazují pětitýdenní dovolenou

Zákoník práce se bude zřejmě měnit. Komunisté totiž přišli s návrhem na prodloužení minimální doby dovolené ze čtyř na pět týdnů. A získali na svou stranu i část ČSSD. Už teď je ale jasné, že zásadně proti je SPD a občanští demokraté. Podle nich by na delší dovolenou doplatily především malé a střední firmy.

Minimálně pět týdnů dovolené. Tuto novinku chtějí prosadit v parlamentu komunisté v čele s Vojtěchem Filipem. “Náš návrh vychází z analýzy řady kolektivních smluv a ujednání zaměstnanců jak malých, tak velkých firem. Vycházíme i ze zkušeností z Evropy,“ sdělil Filip.



Klíčovou roli by při prosazování návrhu mohla mít ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta chce zatlačit na premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda návrh přijal. “Pan premiér se usmál, protože jsem mu říkala, že ho budu urputně přesvědčovat, protože si myslím, že to je důležité opatření a opravdu pomůže i české ekonomice,“ řekla Maláčová.



Hnutí ANO bude o komunistickém návrhu teprve jednat. Podle části opozic by týden dovolené navíc přinesl spíš problémy pro malé a střední firmy. Proto zřejmě návrh nepodpoří. “Pro SPD je prioritou, aby rostly platy zaměstnanců, a návrh komunistů způsobí, že ve středních a malých firmách nedojde k nárůstu mezd. Firmy budou muset vzít peníze na to, aby proplatily dovolené,“ sdělil předseda SPD Tomio Okamura.

“Je nedostatek pracovní síly a automatické prodloužení dovolené by znamenalo, že firmy by musely odříkávat zakázky nebo by museli přijímat jiné zaměstnance,“ řekl předseda poslanecké klubu ODS Zbyněk Stanjura.



Přijetí návrhu nevěří ani politologové. Vnímají to jako tah komunistů na sebe upozornit. “Vnímám to jako takový výstřel, jako takovou symboliku, pokračování kampaně v čase mezi volbami. Blíží se volby evropské a počítám, že tento návrh neprojde,“ zhodnotil politolog Jan Kubáček.



Pokud se komunistům a sociálním demokratům podaří přesvědčit Piráty a část poslanců hnutí ANO, novinka by mohla začít platit od července 2020.