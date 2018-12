Smrt dětí migrantů zavinili demokraté, tvrdí Donald Trump

Americký prezident obvinil opoziční demokraty, že jsou zodpovědní za smrt dětí či jakéhokoli jiného migranta na hranici Spojených států. Napsal to v sobotu na svůj twitter. Podle něj vše vyřeší stavba zdi, o jejíž financování se s demokraty pře.

"Jakákoli smrt dětí nebo jiných migrantů na hranici je výhradně chybou demokratů a jejich mizerné imigrační politiky, která dovoluje lidem vydávat se na dlouhé pochody v domnění, že mohou nelegálně vstoupit do naší země. Nemohou," napsal prezident Trump na twitteru.

Svými slovy tak reagoval na nedávnou smrt dvou dětí z Guatemaly, které před tím zadržely americké imigrační úřady. Podle amerického prezidenta ale byly velmi nemocné už před vstupem na americké území. "Pohraniční stráž potřebuje zeď a všechno to skončí," dodal.

Sedmiletá holčička z Guatemaly se snažila proniknout se svým otcem přes hranice do USA. Americká pohraniční stráž je však oba i s dalšími více než 160 nelegálními migranty odvedla do vazební věznice v americkém státě Nové Mexiko.

Dítě údajně nepilo a nejedlo několik dní. Dívka byla následně převezena do nemocnice, tam ale upadla do bezvědomí a zemřela. Podle lékařů za její úmrtí mohl šok a dehydratace. "Otec té mladé dívky řekl, že to nebyla chyba pohraniční stráže a že jí nedal vodu několik dní," napsal Trump.

Právníci otce zemřelé dívky to ale vidí přesně naopak. Podle nich nedostala dívka najíst a napít. Otci pak daly úřady podepsat prohlášení o smrti své dcery v angličtině. Ten ale mluví domorodým jazykem a jako druhý jazyk se naučil španělštinu. Dokumentu tak nerozuměl. Přesnou příčinu smrti malé holčičky úřady dosud nezveřejnily.

Zatím není jasné ani to, na co zemřelo druhé dítě. Guatemalský chlapec měl podle prvotních poznatků zřejmě chřipku, která ale byla špatně diagnostikována.

Právě z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru pocházelo nejvíc lidí, kteří se přidali na podzim k takzvaným karavanám putujícím Střední Amerikou a Mexikem k hranici Spojených států. Řada z nich se pokouší překročit mexicko-americkou hranici nelegálně.

Americký prezident Donald Trump na konci listopadu hrozil úplným zavřením mexicko-americké hranice. Dokonce schválil použít proti migrantům, kteří by se do USA pokusili proniknout, smrtící sílu. Mezi migranty je podle něj mnoho zločinců a nebezpečných individuí.



